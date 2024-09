カヌレ専門店「KURAMAE CANNELÉ」にて、フランス・ブルターニュ地方の伝統菓子「ファーブルトン」を9月15日から期間限定で販売中。

フランスで長く愛されてきた「ファーブルトン」

カスタード焼き菓子「ファーブルトン」

東京・蔵前の焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELÉ(クラマエカヌレ)」1階にて、フランス・ブルターニュ地方で昔から親しまれているカスタード焼き菓子「ファーブルトン」を10月6日までの期間限定で販売しています。日本ではまだあまり知られていないフランス菓子で、カヌレの次のトレンドスイーツになりそうな予感です!

焼きたてのカヌレも食べられる 出典:食いしん坊ゆうきさん

同店は、併設工房で焼き上げる焼きたてカヌレ「クラマエ・カヌレ」を販売するテイクアウトカウンター(1階)と、カヌレ専用卵を使用したプレミアムカヌレ「グランカヌレ」とペアリングしたスイーツを提供するカフェ「KURAMAE CANNELÉ CAFE」(2階)があり、ファーブルトンは1階のみでの販売となっています。

“カヌレのいとこ”と呼ばれるフランスの家庭の味

「カヌレのいとこ」とも

日本ではまだあまり知られていませんが、ファーブルトンはフランス・ブルターニュ地方で「家庭の味」として、幅広い世代に日常的に食べられています。優しい甘さとぷるっとした食感が特徴的なカスタード焼き菓子で、使用する素材の近さから「カヌレのいとこ」と呼ばれています。店内の工房で作られる焼きたてのファーブルトンは、外はサクッ、中はふわとろなカスタード生地が楽しめる新食感スイーツです。

ファーブルトン プルーン

「ファーブルトン プルーン」529円

少し甘さを抑えた大人な味わい。ブランデー「アルマニャック」に、オレンジやレモンと一緒に漬け込んだプルーンのコンポートが丸々1個入っています。複雑な味わいが楽しめます。

ファーブルトン バニラ

「ファーブルトン バニラ」421円

シンプルでありながらも豊かなバニラの風味と、表面の香ばしいバターの香りが口いっぱいに広がります。少しだけ散らした岩塩がアクセントになり、カスタードの優しい甘さを引き立てています。

■商品詳細

・販売期間:9月15日〜10月6日

・販売時間:毎日12時より販売 (※売り切れ次第終了)

・販売場所:1階「KURAMAE CANNELÉ」のみでの販売

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆KURAMAE CANNELE住所 : 東京都台東区蔵前2-1-23TEL : 03-5839-2445

文:食べログマガジン編集部 写真:お店から

The post カヌレの次はコレがトレンド!? カヌレのいとこ「ファーブルトン」 first appeared on 食べログマガジン.