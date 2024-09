ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ミッキー&フレンズ」のキャラクターアートがかわいい、ディズニーデザイン「2025年カレンダー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「2025年カレンダー」ミッキー&フレンズ

本文枚数:13枚

主材:【本文】紙、【リング】スチール

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

キャラクターアートが楽しい「ミッキー&フレンズ」デザインの2025年のカレンダー。

12か月、毎月違うキャラクターアートが楽しめて、「家族タイプ」と「卓上タイプ」の2種類がラインナップされています。

飾る場所やお好みに合わせて選べるのが魅力的☆

家族タイプ

価格:1,590円(税込)

サイズ:約42×29.5cm

大きめのサイズで壁掛けができる「家族カレンダー」

表紙には、お揃いの衣装を着てステージの上でポーズをきめている「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「プルート」、「グーフィー」、「チップ&デール」の姿がデザインされています!

月毎にメインとなるキャラクターやカラーを変えているので、毎月めくるのが楽しみになりそう◎

下部にはメモを書けるスペースも用意されています。

「家族タイプ」は家族5人までの予定が書き込めて、スケジュールが管理しやすいのもポイント。

ひと目で家族のスケジュールが把握できます。

卓上タイプ

価格:1,490円(税込)

サイズ:約14.8×18cm

デスクやシェルフなどどこにでも置きやすい「卓上タイプ」

自宅ではもちろん、オフィスのデスクなどでも活躍しそう☆

表紙は、「家族カレンダー」と同じでステージに上がる「ミッキー&フレンズ」デザインになっています。

「卓上タイプ」も月毎にキャラクターアートが異なって楽しい!

8月は花火、10月は紅葉と、その月に合わせて季節感も表現されています。

どちらもリングタイプなので破らずにめくって使えるのもうれしい。

「ミッキー&フレンズ」のキャラクターアートがかわいい、ディズニーデザイン「2025年カレンダー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

