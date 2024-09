すぐに温風が出る！ユアサプライムス「コンパクトセラミックヒーター」

ユアサプライムスは、600Wと400Wを切り替えて使える、手元や足元のちょこっと暖房に適した電気暖房「コンパクトセラミックヒーター」を2024年9月下旬より順次、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」他ショッピングサイト等にて販売を開始します。

ユアサプライムス「コンパクトセラミックヒーター」

型番 : YGT-S640F(W)/ホワイト、YGT-S640F(P)/ピンク、

YGT-S640F(H)/グレー

JAN : 4979966469427/ホワイト、4979966469441/ピンク、

4979966469434/グレー

サイズ(約) : 横18.7×奥行12×縦16.8cm、0.8kg

コード長(約) : 1.6m

消費電力(50Hz/60Hz): 600W、400W

機能・安全装置 : 2段階出力切替、転倒オフスイッチ、温度過昇防止装置

生産国 : 中国

希望小売価格 : 4,980円(税込)

発売日 : 2024年9月下旬発売

■特徴

・電源オンですぐに暖かいセラミックヒーター

・ほっこりとやわらかな、丸みを帯びたデザインの3色展開

・コンパクトでもしっかりと暖める600Wと400Wの2段階切替

・ツマミを回すだけの簡単操作

・倒れたら電源がオフになる安全装置を搭載

■2段階に出力切替できる電気ストーブ

デスクの上、足元、トイレ等のパーソナル空間で、手元や足元を暖めるのに便利な横18.7×奥行12×縦16.8cmのコンパクトサイズのセラミックヒーターです。

操作が簡単なツマミ切替で、電源を入れるとすぐに暖かくなります。

寒さが気になる使い始めは600Wで、暖まったら400Wに切替えることで消費電力を抑える事ができます。

■安心・安全な設計

転倒時に電源が切れる「転倒オフスイッチ」と、本体が異常に加熱した際に運転を停止する「温度過昇防止装置」も搭載し、より安心して使えます。

■お部屋にコーディネートしやすい配色

カラーはマット調で、どこにでも置きやすいホワイト、やさしい色合いのピンク、落ち着きのあるグレーで、どのカラーもインテリアとの調和がとりやすい3色展開です。

