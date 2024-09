お金との関わり方・向き合い方を学ぶ！実務能力開発支援協会「ファイナンシャル・ウェルビーイング検定」

一般社団法人実務能力開発支援協会は、人生100年時代により有意義に自分らしく生きていくにあたってのファイナンシャル・ウェルビーイングの実現に必要なマネーリテラシーを認定する検定「ファイナンシャル・ウェルビーイング検定」を創設しました。

本検定試験は、「フツーの人にフツーの資産形成を!」というコンセプトで情報サイト「資産形成ハンドブック」を運営しているウェルスペント代表取締役・ファイナンシャルプランナーの横田 健一氏による全面監修のもと、完全オンラインの検定として、2024年9月24日より検定試験の実施をスタートします。

<特長>

1. ファイナンシャル・ウェルビーイング実現に向けた知識を体系的・網羅的かつ自分ゴト化して学習できる

ファイナンシャル・ウェルビーイング検定で学習する内容は、生きていく上で必要不可欠なお金についての幅広い知識です。

ライフイベント、税金、社会保険、ライフプラン作成、保険を含むリスクマネジメント、いざという時に役立つ情報や資産形成に必要な投資の基礎知識など…広範囲かつ膨大な情報を体系的に整理し、21の章に分けて全体を構成、ファイナンシャル・ウェルビーイングの実現に向けて必要となる知識を順序だてて学び、身につけることができます。

給与明細や源泉徴収票、ねんきん定期便などは実例を用いて説明するとともに、自身の資産状況の確認のしかたや自身のこれからのライフプランシミュレーションのためのツール等も教材に含まれています。

実際の自身のものと照らし合わせながら理解することで、自分ゴト化できますので、リテラシーを効率よく上げられるコンテンツ・検定です。

2. 認定取得のモチベーションが継続しやすい「WEB検定試験」

一般的に、検定試験はその知識やスキルを認定するため「合格」/「不合格」という線引きがあります。

認定=「合格すること」がゴールとなり、合格率のような数字が独り歩きすることも少なくありません。

この「ファイナンシャル・ウェルビーイング検定」は、“認定レベルに満たない人をふるいにかける検定”ではなく、「本検定の学習を通じて、お金との付き合い方や向き合い方をより適したものに」そして、「できるだけ多くの人にマネーリテラシーを強化」をしたい、と言う思いから生まれました。

“受かってもらうための検定”、つまり受験者の学びの意欲を継続でき、その学習の成果が『認定』されるような設計の検定です。

完全オンラインの検定試験で、学習内容もすべてWEB上の講座で学習できますので、わかりやすく、いつでもどこでも受験しやすいものとなっています。

3. 実践派ファイナンシャルプランナー・横田 健一氏が全面監修

現在の日本において、お金との付き合い方をきちんと学ぶ機会はほとんど提供されていない状況に対して、情報サイト「資産形成ハンドブック」を開設し、日々資産形成を中心としたお金との付き合い方に関する情報を発信しているファイナンシャルプランナーの横田 健一氏を招き、ファイナンシャル・ウェルビーイング検定試験委員会を組成。

実践的かつ学びを重視した“オリジナル”な検定コンテンツとなっています。

本検定の学習を通じて、実際の行動につながるお金の知識が身につき、家計版バランスシートの作成やライフプランシミュレーションなど、ファイナンシャル・ウェルビーイング実現に向けた行動を実践していけるようになる検定です。

【横田 健一氏 プロフィール】

株式会社ウェルスペント 代表取締役

ファイナンシャルプランナー

野村證券株式会社にてデリバティブ商品の開発やトレーディング、フィンテックの企画・調査などを経験後、2018年1月に独立。

「フツーの人にフツーの資産形成を!」というコンセプトで情報サイト「資産形成ハンドブック」を運営。

家計相談やライフプランシミュレーションの提供を行い、個人の資産形成をサポートしている。

・CFP(R)(日本FP協会認定)

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

・ウェルビーイング学会会員(ファイナンシャル・ウェルビーイング分科会所属)

・日本FP学会会員

・日本年金学会会員

<概要>

「ファイナンシャル・ウェルビーイング検定」は、完全オンラインの検定試験です。

WEB講座とWEB試験が一体となった検定試験で、インターネット上で、(1)WEB講座を受け、すべてを終了した後、(2)WEB試験を受験し、試験で合格基準に達すれば、資格を取得できます。

1. 試験日・試験会場

試験日については、受験のお申込み日(決済日)から90日の間で、任意のタイミングで受験できます。

お申込み日(決済日)から90日以内に、すべてのWEB講座を視聴し、WEB試験に合格することで資格認定されます。

試験会場については、自宅PCなど、オンラインの環境があればどこでも受験できます。

2. 受験資格

どなたでも受験できます。

3. 出題科目

1)ファイナンシャル・ウェルビーイングとライフプランニング

2)家計管理(収入、支出、資産残高)

3)税金と社会保険の基本

4)クレジットカードとローン

5)ライフプランシミュレーション

6)リスク管理と保険

7)公的年金と企業年金

8)資産形成としての投資

4. 試験形式と合格基準

出題問題数:全50問(三択)

試験時間 :40分

70%以上の点数を獲得できれば合格

<受験料(税込)>

22,000円

※上記の金額は、WEB講座、WEB試験、テキスト等の資料一式を含みます。

<詳細・申込み>

https://financial-well-being.jp/

