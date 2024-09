小さな会社の健康経営の取り組みについて！アロー「お金や時間をかけなくても、始められる！」YouTubeライブ配信

アローは、2024年9月2日に、小規模事業者向けオンラインイベント「お金や時間をかけなくても、始められる!健康経営、最初の一歩。」をYouTubeのライブ配信にて開催しました。

アローは、2024年9月2日に、小規模事業者向けオンラインイベント「お金や時間をかけなくても、始められる!健康経営、最初の一歩。」をYouTubeのライブ配信にて開催。

■テーマと概要

テーマ:お金や時間をかけなくても、始められる!健康経営、最初の一歩。

※「健康経営」とは

従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。

企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。

「ブライト500」とは、中でも特に優れた活動を行った500の企業が選定されます。

同社は2021年の制度開始時点から「ブライト500」に選ばれており、今回で4年連続の認定となっています。

<講話の内容>

1. 健康経営ってなんだ

2. 小さな会社の健康経営の取り組み手順

3. 同社が実際に行っている取り組み

4. 評価の仕方と目標設定、効果の確認方法

5. <ディスカッション>自分の会社で始めれることを考える

