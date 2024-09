TMFWは、自社の『ガラスフィルム鎧』ブランドから、iPhone 16用の新商品としてARコート(反射防止膜)を採用した新商品、最上級透過率95%「ARコート 高透明+反射防止」と、マットなのに見やすい「AR+AG 反射防止+マット加工」の2タイプを販売中です。

TMFW「iPhone 16用新商品」2タイプ

TMFWは、自社の『ガラスフィルム鎧』ブランドから、iPhone 16用の新商品としてARコート(反射防止膜)を採用した新商品、最上級透過率95%「ARコート 高透明+反射防止」と、マットなのに見やすい「AR+AG 反射防止+マット加工」の2タイプを販売中。

<ARコート(反射防止膜)とは>

今回発売の2商品は、今までのガラスフィルムのスペックに加え、ARコート(反射防止膜)を採用。

反射防止膜とは、簡単にいえばガラスへの映り込みを低減させるための光学薄膜のことで、その膜により、外部の光の映り込みを軽減します。

■最上級透過率95%「ARコート 高透明+反射防止」

従来の光沢タイプも画面をクリアに見ることができるため自社の人気商品でしたが、そこにARコート(反射防止膜)を採用することで、室内の蛍光灯や、外の太陽光などの反射も軽減し、従来のガラスと比較してもさらに見えやすくなっています。

【簡単貼り付けキット付き】iPhone 16用 最上級透過率(高透明+反射防止) 保証付きガラスフィルム『鎧』全面フルカバー

価格:3,740円(税込)

セット内容:液晶保護ガラス・埃取りシール・クリーニングクロス・貼り付けキット

■マットなのに見やすい「AR+AG 反射防止+マット加工」

マット(反射防止)タイプのフィルムは、指紋跡が気になる方やゲームなどで指滑りなどを重視する方から人気がある商品です。

従来のマット加工はフィルム全体が少し白く曇りがあるため画面を見るという点に関しては光沢タイプほどクリアではありませんでした。

しかし、今回の超光沢反射防止タイプ(ARAG)は、ARコートにより画面もよりきれいにクリアに見ることが可能です。

<【簡単貼り付けキット付き】iPhone 16用 超反射防止マット(反射防止+マット加工) 保証付きガラスフィルム『鎧』全面フルカバー>

価格 :3,740円(税込)

セット内容:液晶保護ガラス・埃取りシール・クリーニングクロス・貼り付けキット

■販売場所

ハンズ、グローバルセレクション、ABstoreの各店頭、自社ECサイト( https://tmfwshop.thebase.in/ )にて購入できます。

【「ガラスフィルム鎧」の特徴】

■3カ月保証付き

ガラスフィルム鎧は、スマートフォンアクセサリーの業界で保証を付けたパイオニア企業!

利用者の過失で落として割っても、3ヶ月以内であれば1回限り無料保証付き。

※保証方法は同封のカードを参照ください

■アルミノシリケート採用

自社のガラスフィルムはアルミノシリケートを採用しているため、従来のガラスよりも約6倍衝撃に強いフィルムになりました。

また、ガラス厚は0.33mmとかなり薄いためタップの反応等にも影響はありません。

■ラウンドエッジ加工

ガラス面がラウンド加工されているため割れにくく、絞めつけの強いスマホケースでも、干渉しにくい設計を行っています。

エッジ部分のカラーはiPhoneのデザインに合わせて、ブラックの仕様。

■簡単貼り付けキット付き

今回のシリーズから、フィルムを引っ張るだけで簡単に貼りつけができるキットが付属します。

ガラスフィルムの貼り付けをする際に多いお悩みが、フィルムのズレ、埃や気泡の混入…。

こういったお悩みを解決できるようガイドが付いているので、失敗を最小限抑えることができます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ARコート採用最上級透過率95%!TMFW「ガラスフィルムiPhone 16用」2タイプ appeared first on Dtimes.