バルセロナはかつてレアル・マドリードの黄金期を支えた元コスタリカ代表GKを緊急獲得する可能性がある。



フェラン・マルティネス氏によると、バルセロナは現在無所属の元コスタリカ代表GKケイロル・ナバスの獲得を目指しているという。同クラブは絶対的な守護神であるドイツ代表GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンの長期離脱が決定したことで即戦力級のGKの獲得を急いでいるようだ。





#OTD in 2014, Real Madrid unveiled new signing Keylor Navas. The rest is history. @realmadriden | #UCL pic.twitter.com/KOmOIJW4dB