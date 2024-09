バルセロナの絶対的守護神はシーズンアウトが濃厚となったようだ。



バルセロナのクラブ公式によると、同クラブに所属するドイツ代表GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンは22日のビジャレアル戦で右膝の膝蓋腱を断裂したという。全治は約8ヶ月でシーズンアウトの可能性が高いようだ。



テア・シュテーゲンは同試合の前半終了間際、相手コーナーキックのボールを飛んでキャッチし、その着地後に倒れ込み、そのまま起き上がることができず担架で負傷交代していた。そんな同選手は既に手術も行い、無事成功したと報道されているが、長期離脱は避けられないようだ。



バルセロナは現在、スペイン代表MFガビやMFダニ・オルモをはじめ、7選手が負傷離脱するなど怪我人が続出。ハンジ・フリック新監督の下、好調を維持するチームだが、守護神のテア・シュテーゲンも長期離脱となれば、今後過密日程が続く中で厳しい戦いを強いられそうだ。

We will miss you, @mterstegen1 pic.twitter.com/mgin6KipAT