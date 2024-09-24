¤Õ¤«¤Ò¤ìÀìÌçÅ¹¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¤Õ¤«¤Ò¤ì²È¡×¤¬ÏÃÂê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¥·¥§¥Õ¡Ö¤³¤Î¿©ºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢Ì£ÉÕ¤±¤äÄ´ÍýË¡¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
Ãæ²Ú»°ÂçÄÁÌ£¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¤Õ¤«¤Ò¤ì¡É¡Ê¤¢¤È¤ÎÆó¤Ä¤Ï¡¢´³¤·òº¤È³¤±í¤ÎÁã¡Ë¡£Âç¤¤Ê»¤Î¥Ò¥ì¤ò´¥Áç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¹âµé¿©ºà¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÌ£¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¡¼¥¹¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÀ¸¥Ï¥à²Ö»³Ü¥É÷Ì£¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥º»ÅÎ©¤Æ¡×¡£¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»é¿È¤ÎÈøÀ¥¥Ý¡¼¥¯¤Î¸ª¥í¡¼¥¹¤òÃæ²Ú¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤Çºî¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀ¸¥Ï¥à¤â¼«Ëý¤ÎÌ£¡£¼Ì¿¿¤ÎÎÁÍý¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ7260±ß¤Î¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¤«¤é¡£¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢¤è¤À¤ì·Ü¤Ê¤É¤ÎÁ°ºÚ°ìÉÊ¤ÈËÜÆü¤ÎÅÀ¿´3¼ï¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬¤Ä¤¯
¤Î¤Õ¤«¤Ò¤ì¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿ÀìÌçÅ¹¤¬¡¢º£ÏÃÂê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¤Õ¤«¤Ò¤ì²È¡×¡£
»Å³Ý¤±¿Í¤Ï»ÍÀîÎÁÍý¤Î½ÅÄÃ¡¢¸ÖÅÄ¶ÕÌé¡Ê¤³¤â¤À¤¤ó¤ä¡Ë¥·¥§¥Õ¤À¡£
Û©¤¯¡ÖÆüËÜ¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âµ¤Àç¾Â¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¤Õ¤«¤Ò¤ì¤Î»ºÃÏ¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤Î¿¼¤¤¤³¤Î¿©ºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢Ì£ÉÕ¤±¤äÄ´ÍýË¡¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é»Ï¤á¤¿¤È¤«¡£
Å¹¤òÂ÷¤·¤¿¤Î¤Ï¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¡ÖÂç´Ñ±ñ¡Ê¤¿¤¤¤«¤ó¤¨¤ó¡Ë¡×½Ð¿È¤Î¶âß·Í´ÅÍ¥·¥§¥Õ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢µ¤Àç¾Â»ºÌÓ¼¯»¡Ê¤â¤¦¤«¤¶¤á¡Ë¤äµÈÀÚ»¡Ê¤è¤·¤¤ê¤¶¤á¡Ë¤Î¥Ò¥ì¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¾Æ¤¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£
¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢µÈÀÚ»¤Î¥Ò¥ì¤Î»¶æÂ¡Ê¥µ¥ó¥Ä¡¼¡Ë¡Ê¥Ð¥é¡Ë¤Èµû¿°¡Ê¥æ¥£¥Á¥§¥ó¡Ë¡Ê¤Õ¤«¤Ò¤ì¤Î¤¨¤ó¤¬¤ï¡Ë¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¤¢¤ó¤«¤±¤½¤Ð¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¤´ÈÓ¡Ë¤ò¥³¡¼¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥½¡¼¥¹¤â¡¢ÄêÈÖ¤Î¾ßÌýÌ£¤ò¤Ï¤¸¤áÀÄ»³Ü¥É÷Ì£¤ÎæÇ¿é¥½¡¼¥¹¤Ë³ª¥½¡¼¥¹¤È¡¢3¼ï¤ÎÌ£¤òÍÑ°Õ¡£²Æ¤ÎÈè¤ì¤¿È©¤Ë¤â´ò¤·¤¤¤´ÃÚÁö¤À¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¡üÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1-3-1 ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥¿¥ï¡¼¥×¥é¥¶3F¡üÅÅÏÃ¡§03¡¦5545¡¦5955¡ü11¡§30¡Á14¡§00¡ÊL.O.13¡§30¡Ë¡¢18¡§00¡Á23¡§00¡ÊL.O.22¡§00¡Ë ¿åÍËµÙ¡üÃë¡¿7 2 6 0 ±ß¤Î¥³¡¼¥¹¤Î¤Û¤«Ã±ÉÊ Ìë¡¿8800±ß¡¢1Ëü5400±ß¡¢3Ëü6300±ß¤Î¥³¡¼¥¹¡ÊÌë¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë¡ü¥¢¥¯¥»¥¹¡¿Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¿ÀÃ«Ä®±ØÄ¾·ë¡¢Æ±ÆîËÌÀþÏ»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜ±Ø¤è¤êÅÌÊâ7Ê¬
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼