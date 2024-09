ABEMAのアニメの祭典「ABEMAアニメ祭(まつり)」DAY4となる22日のセットリストが公開された。声優アーティストの仲村宗悟によるスペシャルライブステージ、『仲村宗悟 SPECIAL LIVE 〜大変身〜』では全15曲が披露された。【セットリスト】1:奇跡だ2:カラフル3:僕なりのラブソング4:WINNER5:風花6:ららら7:bug8:ナチュラル9:imitation10:don't disturb me11:NOTE12:Oh No!!13:JUMP14:かたちにして15:輝きますように

ランティスレーベルの男性声優たちによる音楽の祭典「Original Entertainment Paradise -おれパラ-」のスペシャルライブステージ。小野大輔、鈴村健一、森久保祥太郎、寺島拓篤が出演し全12曲を披露した。【セットリスト】1:Born to be a Paradise2:MOTIVE RAIN3:Lets get started〜Key〜CrazyNight〜Parallel World4:HYSTERIC CARAVAN5:Kiss Kiss Kiss6:More Super Love7:真夏のスピカ8:JUMBLE TOWN9:WHAT A WONDERFUL WORLD10:ビビッドナイトフィーバー!11:あいうえおんがく12:HIDE-AND-SEEK13:乗り込め町中華14:United Flag15: STORY