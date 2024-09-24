ABEMAアニメ祭のセットリスト公開 仲村宗悟が全15曲・小野大輔、鈴村健一、森久保祥太郎、寺島拓篤も熱唱
ABEMAのアニメの祭典「ABEMAアニメ祭（まつり）」DAY4となる22日のセットリストが公開された。
【写真】タトゥー!?ロックな森久保祥太郎 ABEMAアニメ祭りライブの様子
声優アーティストの仲村宗悟によるスペシャルライブステージ、『仲村宗悟 SPECIAL LIVE 〜大変身〜』では全15曲が披露された。
【セットリスト】
1：奇跡だ
2：カラフル
3：僕なりのラブソング
4：WINNER
5：風花
6：ららら
7：bug
8：ナチュラル
9：imitation
10：don't disturb me
11：NOTE
12：Oh No!!
13：JUMP
14：かたちにして
15：輝きますように
ランティスレーベルの男性声優たちによる音楽の祭典「Original Entertainment Paradise -おれパラ-」のスペシャルライブステージ。小野大輔、鈴村健一、森久保祥太郎、寺島拓篤が出演し全12曲を披露した。
【セットリスト】
1：Born to be a Paradise
2：MOTIVE RAIN
3：Lets get started〜Key〜CrazyNight〜Parallel World
4：HYSTERIC CARAVAN
5：Kiss Kiss Kiss
6：More Super Love
7：真夏のスピカ
8：JUMBLE TOWN
9：WHAT A WONDERFUL WORLD
10：ビビッドナイトフィーバー！
11：あいうえおんがく
12：HIDE-AND-SEEK
13：乗り込め町中華
14：United Flag
15: STORY
【写真】タトゥー!?ロックな森久保祥太郎 ABEMAアニメ祭りライブの様子
声優アーティストの仲村宗悟によるスペシャルライブステージ、『仲村宗悟 SPECIAL LIVE 〜大変身〜』では全15曲が披露された。
【セットリスト】
1：奇跡だ
2：カラフル
3：僕なりのラブソング
4：WINNER
5：風花
6：ららら
7：bug
8：ナチュラル
9：imitation
10：don't disturb me
11：NOTE
12：Oh No!!
13：JUMP
14：かたちにして
15：輝きますように
【セットリスト】
1：Born to be a Paradise
2：MOTIVE RAIN
3：Lets get started〜Key〜CrazyNight〜Parallel World
4：HYSTERIC CARAVAN
5：Kiss Kiss Kiss
6：More Super Love
7：真夏のスピカ
8：JUMBLE TOWN
9：WHAT A WONDERFUL WORLD
10：ビビッドナイトフィーバー！
11：あいうえおんがく
12：HIDE-AND-SEEK
13：乗り込め町中華
14：United Flag
15: STORY