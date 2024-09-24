°É¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ½Ð¾ìÊó¹ð¤ò¥Õ¥¡¥ó¾Þ»¿¡¡¶»¸µ¤Îà´ñÈ´á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÇ®»ëÀþ!?¡ÖT¥·¥ã¥ÄÍß¤·¤¹¤®‼️¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°É¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ø½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°É¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Ã¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ëÀ¤³¦Âç²ñ¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Ï¸ø¸À¤¹¤ë¼ñÌ£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÂç²ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à°É¤Î»Ñ¡£´°À®Á°¤Î¥Ñ¥º¥ë¤òÁ°¤Ë¡¢Î¾ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤äÀ¸¥Ï¥à¤ò¶´¤ó¤À¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂç²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ñ¥º¥ëÂç²ñÆ´¤ì¤ë¡Á¡×¡ÖÀ¤³¦Âç²ñ¤ÏÀ¨¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¡×¤È¾Þ»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤ÎÊÁ¤â¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë¡×¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬Íß¤·¤¹¤®¤Þ¤¹‼️¡×¤Ê¤É¤È¡¢°É¤Î¸÷¤ë¥»¥ó¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£