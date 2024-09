【ストリートファイター デザイナーキーキャップ】10月25日 発売予定価格:12,980円

MSYは、キーボードキャップ「ストリートファイター デザイナーキーキャップ」3種を通販サイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」にて9月24日より予約受付を開始した。発売は10月25日を予定し、価格は各12,980円。

本商品は対戦格闘ゲーム「ストリートファイター 6」のキャラクター、ルーク、ジェイミー、ジュリがそれぞれデザインされたキーボードキャップセット。JP/US配列に対応した、互換性・デザイン性に優れたPBT昇華印刷となっている。キーもキャラクターイメージカラーが採用されている。

また、「ストリートファイター 6」の絵柄がデザインされたキーボードリストレスト「ストリートファイター KEYBOARD WRIST REST」も登場。「SF6ロゴ」、「キャミィ&ジュリ」、「マリーザ&ザンギエフ&エドモンド本田」の3種類でフルキーボード用の横幅44cm、テンキーレスキーボード用の横幅36cmの2パターン、全6種がラインナップする。

□「GRAPHT OFFICIAL STORE」のページ

ストリートファイター デザイナーキーキャップ

10月25日 発売予定

ラインアップ:ストリートファイター6 ルーク、ジェイミー、ジュリ

価格:各12,980円

同梱キー数:132キー

素材:PBT

原産国:中国

印刷方法:昇華印刷

プロファイル:OEM

スイッチ互換:Cherry MX(互換)用キーキャップ

対応機種:複数の日本語配列キーボード

ストリートファイター KEYBOARD WRIST REST 360/ストリートファイター KEYBOARD WRIST REST 440

10月25日 発売予定

ラインアップ:・ストリートファイター6 SF6ロゴ

・ストリートファイター6 キャミィ&ジュリ

・ストリートファイター6 マリーザ&ザンギエフ&エドモンド本田

サイズ :・ストリートファイター KEYBOARD WRIST REST 360 テンキーレスキーボード用 W36(cm)

・ストリートファイター KEYBOARD WRIST REST 440 フルキーボード用 W44(cm)

希望小売価格:・ストリートファイター KEYBOARD WRIST REST 360 各4,400円

・ストリートファイター KEYBOARD WRIST REST 440 各4,950円

素材 :ポリウレタン、発泡シリコン

原産国 :中国

(C)CAPCOM

(C)2024 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.