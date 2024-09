【「MAJOR 2nd」29巻】10月18日 発売予定価格:594円

小学館は、10月18日発売予定の「MAJOR 2nd」コミックス第29巻の書影を公開した。

「MAJOR 2nd」は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー」にて連載されている野球漫画作品。前作「MAJOR」の主人公・茂野吾郎の息子である茂野大吾の成長を描く。

コミックス最新第29巻の書影は構える大吾。「負ければ引退」の最後の大会に立ちはだかる怪童・古谷との激闘が展開される。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.