■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4107) 伊勢化　　　　 東証スタンダード
(3696) セレス　　　　 東証プライム
(3993) パークシャ　　 東証スタンダード
(7378) アシロ　　　　 東証グロース
(4888) ステラファ　　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4813) ＡＣＣＥＳＳ　 東証プライム
(9101) 郵船　　　　　 東証プライム
(9235) 売れるネット　 東証グロース
(3349) コスモス薬品　 東証プライム
(6676) メルコ　　　　 東証スタンダード


出所：MINKABU PRESS