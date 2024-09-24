¡ÚÌÀÆü¤«¤éÈ¯Çä¡ÛËÌ³¤Æ»¤Î¤µ¤ó¤Þ¤ò´Ý¤´¤È³Ú¤·¤à¥á¥Ë¥åー¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
2024Ç¯9·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢ËÌ³¤Æ»¿©ºà¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ØËÌ³¤Æ»¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó ¥ß¥¢¥Ü¥Ã¥«¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ØËÌ³¤Æ»»º¤µ¤ó¤Þ¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê½©¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤òËÌ³¤Æ»LikersÊÔ½¸Éô¤¬°ìÂ¤ªÀè¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
½Ü¤Î¿©ºà¤òËÉÙ¤Ë»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ê¥ß¥¢¥Ü¥Ã¥«¤«¤é¡¢½©¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡ª
²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥¹¥È¥ó
¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ØËÌ³¤Æ»»º¤µ¤ó¤Þ¤ÈÉñÂû¤Î¡È»æÊñ¤ß¡É¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡Ù¡Ê»¥ËÚ¥¨¥ê¥¢¡§1,738±ß¡¦´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡§1,848±ß¡¦¿·½É¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¡¦ÃÓÂÞÅìÉðÅ¹¡§1,980±ß¡Ë¡£
µù³ÍÎÌÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ë¡ØËÌ³¤Æ»»º¤µ¤ó¤Þ¡Ù¤ò¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¤ë¥³¥ó¥Õ¥£Ä´Íý¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Áー¥Î¤Î¾å¤Ë°ìËÜ´Ý¤´¤È¤Î¤»¤¿¹ë²÷¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£»æÊñ¤ß¤Ç¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£
¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤é»æÊñ¤ß¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤¤Î¤³¤ä¤µ¤ó¤Þ¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¹á¤ê¤¬Åòµ¤¤È¶¦¤ËÎ©¤Á¾å¤ê¡¢Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
¥³¥ó¥Õ¥£Ä´Íý¤Ë¤è¤ê½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢Æ¬¡¢¤·¤Ã¤Ý¡¢¹ü¤Þ¤Ç´Ý¤´¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìËÜ¤Þ¤ë¤´¤È¹ë²÷¤Ë¥Ñ¥¹¥¿¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¹á¤ê¤¬¸ý¤ÎÃæ¤ËË¤«¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿»ÝÌ£¤¬´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¿È¤¬½À¤é¤«¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡ª¡¡Æ¬¤â¹ü¤â¿¬Èø¤âÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
Â³¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ØËÌ³¤Æ»»º¤µ¤ó¤Þ¤È¾Æ¤¥Ê¥¹¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡Ù¡Ê»¥ËÚ¥¨¥ê¥¢¡§1,738±ß¡¦´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡§1,848±ß¡¦¿·½É¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¡¦ÃÓÂÞÅìÉðÅ¹¡§1,980±ß¡Ë¡£
ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ100¡ó¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¾Æ¤¾å¤²¤¿Ìó28cm¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤Ï¡¢¥â¥Á¥â¥Á¤Ç·Ú¤¤¿©´¶¡ý¡¡¹á¤ê¤¬¤è¤¯¡¢²Ø»Ò¤Î´Å¤µ¤È¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤¬ÁêÀÈ´·²¡ª¡¡¤µ¤ó¤Þ¤ÎÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤¬¿©Íß¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥¹¥È¥ó
ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ØËÌ³¤Æ»¥¯¥ï¥È¥í¥Áー¥º¥±ー¥¡Ù¡Ê»¥ËÚ¡¦´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡§858±ß¡¦¿·½É¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¡¦ÃÓÂÞÅìÉðÅ¹¡§880±ß¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º4¼ï¤Î¥Áー¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ù¥¤¥¯¥É¥±ー¥¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Î¥¸¥§¥éー¥È¡¢À¸¥¯¥êー¥à¡¢¤½¤·¤ÆËÌ³¤Æ»»º¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¡È¥¶¡¦ËÌ³¤Æ»¥É¥ë¥Á¥§¡É¡£
ËÌ³¤Æ»»º¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤¬´Å¤¹¤®¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î´Å¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Áー¥º¤Î»ÝÌ£¤òÇÜÁØ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥º¤Î½Å¸ü´¶¤¬¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¥·¥á¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥¹¥È¥ó
Â¾¤Ë¤â¡ØËÌ³¤Æ»»º¤µ¤ó¤Þ¤È¥¥Î¥³¤Î¥¢¥Òー¥¸¥ç¡Ù¡Ê»¥ËÚ¡¦´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡§1,188±ß¡¢¿·½É¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¡¦ÃÓÂÞÅìÉðÅ¹¡§1,200±ß¡Ë¤¬Æ±»þÈ¯Çä¡£
ËÌ³¤Æ»»º¤µ¤ó¤Þ¤Î»Ý¤ß¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥¢¥Òー¥¸¥ç¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤Î¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÉÊ¡£¤³¤Á¤é¤â½Ü¤Î¤µ¤ó¤Þ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª
¡ÖËÌ³¤Æ»¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó ¥ß¥¢¥Ü¥Ã¥«¡×¾ÜºÙ¾ðÊó
¡Ú»¥ËÚ±ØËÌ¸ýÅ¹¡Û
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔËÌ¶èËÌ7¾òÀ¾5ÃúÌÜ6-1 ¥¹¥Èー¥¯»¥ËÚ 1³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§011-736-6677
¡ÚËÌ2¾òÅ¹¡Û
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌÆó¾òÀ¾3ÃúÌÜ1-20 sitatte sapporo 2³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§011-211-6585
¡ÚJR¶×»÷±ØÁ°Å¹¡Û
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÀ¾¶è¶×»÷1¾ò1ÃúÌÜ1-20¡ÊJR¹â²Í²¼¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§011-676-3151
ËÌ³¤Æ»LikersÊÔ½¸Éô¤Î¤Ò¤È¤³¤È
½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤Ã¤¿¡Ø¥ß¥¢¥Ü¥Ã¥«¡Ù¤Î¿·ºî¤Ï¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤¯ÂçËþÂ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
Ê¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
¡Ú²èÁü¡¦»²¹Í¡ÛËÌ³¤Æ»Likers
ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ò¿©¤Ç¥×¥é¥¹¡ªËÌ³¤Æ»¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ß¥¢¡¦¥Ü¥Ã¥«¤Çµù³ÍÎÌÆüËÜ°ì¤Î¡ÖËÌ³¤Æ»»º¤µ¤ó¤Þ¡×¤ò»È¤Ã¤¿❝»æÊñ¤ß❞¥á¥Ë¥åー¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡ª³«¤±¤¿½Ö´Ö½©¤Î¹á¤ê¤È»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ë¡ª½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - PR TIMES
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ê¸Ãæ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£