À¾Éð¡¢9·î30Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆ£¸¶ÎµÌé¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¡ÖÁ°²ó¤ÈÆ±ÍÍ¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÎÉ¤¤µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡À¾Éð¤Ï24Æü¡¢9·î30Æü¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆ£¸¶ÎµÌé¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¤·¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÅÐÈÄ·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ïºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¡¢ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤é¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¡£2021Ç¯8·î°ÊÍè2²óÌÜ¤Î½Ð±é¤Ç¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤â2²óÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯10·î9Æü¡¦22»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿å10¥É¥é¥Þ¡ØÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡Ù¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏÈÖÁÈ¤ÎPR¤â·ó¤Í¤Æ½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢§ Æ£¸¶ÎµÌé¤µ¤ó
¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç10·î9Æü(¿å)Ìë10»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¿å10¥É¥é¥Þ¡ØÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡Ù¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯À¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ´¤ì¤Î¾ì½ê¤ÇºÆ¤ÓÅÐÈÄ¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÈÆ±ÍÍ¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÎÉ¤¤µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ïºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¡¢ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤é¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¡£2021Ç¯8·î°ÊÍè2²óÌÜ¤Î½Ð±é¤Ç¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤â2²óÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯10·î9Æü¡¦22»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿å10¥É¥é¥Þ¡ØÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡Ù¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏÈÖÁÈ¤ÎPR¤â·ó¤Í¤Æ½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç10·î9Æü(¿å)Ìë10»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¿å10¥É¥é¥Þ¡ØÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡Ù¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯À¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ´¤ì¤Î¾ì½ê¤ÇºÆ¤ÓÅÐÈÄ¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÈÆ±ÍÍ¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÎÉ¤¤µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×