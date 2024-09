東MAX「毎年お年玉をあげてたあの子が…」鈴木福の20歳をお祝い

お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博(54歳)が9月22日、公式ブログを更新。俳優の伊藤淳史(40歳)と、6月17日に20歳の誕生日を迎えた俳優の鈴木福(20歳)のお祝いをした様子を公開した。22日、「鈴木福くんの20歳のお祝いでお酒を飲みに行った件」と題してブログを更新した東。絵文字を交えながら「福くんの20歳のお祝い!」と切り出し、「最近ちょくちょく会う伊藤淳史くんと」とつづり、鈴木を真ん中に“メイン”のフカヒレが乗ったお皿を東と伊藤が持ち、全員ワイングラスを片手に持った笑顔の3ショットを公開した。

東は「福くんがお酒を飲めるようになったのよ」といい、「誕生日は6月なんだけどそのうちお祝いしようねと言ってやつが実現」したと明かした。鈴木が中学生のころ「和風総本家」(テレビ東京系)で共演をしたという東と鈴木。東は「毎年お年玉をあげてたあの子がこんな立派な大人に、、、気分は親戚のおじさん」だと心境をつづり、「まずはシャンパンで乾杯」「ウニやアワビ北京ダックや大きな海老と和牛の炒め物などなど贅沢なコースをいただいた」「メインは大きなフカヒレ」「最高に美味い!」と堪能した料理を写真とともに紹介。さらに「最高の杏仁豆腐からケーキまで」と色とりどりフルーツとバースデーケーキ、“祝・20歳 You can get rich!”のメッセージが入ったバースデープレートと満面の笑みでカメラを見つめる鈴木のソロショットも公開し、「嬉しそうでなにより」「you can get rich!福くんはお金持ちになるよ〜!ってこと」と説明した。続けて、「楽しすぎて2次会へ」と2件目は東が足掛け20年以上通うソウル系の音楽が流れるミュージックバーを訪れたことも報告。「それにしても楽しすぎる会だったなぁ 世代の違う3人の話がつきず止まらない」「伊藤くんも福くんも子役からだし私もなんだかんだ子役じゃないけどテレビに出る機会もあった 私もこの春まで大学生を経験し二人の大学行きながらの仕事の仕方モチベーションの話などいろんな話で盛り上がった」と“楽しすぎる会”を振り返りながら、「こんどはゴルフに行こうね」と約束したことも明かし、「早く実現するといいなぁ」とつづり、ブログを締めくくった。この投稿にファンからは「福くん20歳おめでとうございます」「マル・マル・モリ・モリのイメージなので、信じられない」「良いお酒になりましたね」「福くん20歳ですか!」「リッチで楽しいお祝い」「ゴルフも実現できるといいですね」「またまた楽しいゴルフになりそう」などの声が寄せられている。