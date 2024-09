TWICE公式Instagramが22日(日)、韓国プロ野球の始球式に登場したツウィのユニフォーム姿のオフショットを公開した。



【別カット3点】ユニフォーム姿も美しいツウィ



2014年にデビューした韓国の9人組ガールズグループ・TWICE。



TWICE公式Instagramは22日、「TZUYU’s First Solo Pitch The weather and the score was perfect today Thank you ONCE & LG TWINS fans for supporting」とInstagramを更新。美くびれをあらわにしたユニフォーム姿のツウィのオフショットを公開した。



投稿には多くのいいねがつくほか、「ツウィ!!!可愛すぎ」「可愛すぎて目がとけた」「美し過ぎて」「スタイルいいし、かわいすぎ」など世界中のファンからコメントが寄せられている。



