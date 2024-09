「星のカービィ」シリーズの一番くじ『星のカービィ WELCOME TO THE NEW PARK!』が、9月28日より順次発売予定となっている。

A賞はテープを引くと観覧車がくるくると回る「くるくる観覧車☆テープカッター」、B賞はぎゅっと抱きしめられる約25cmサイズの大きなぬいぐるみ「ENJOY THE PARK!カービィぬいぐるみ」、C賞はおみやげ屋さんのショッピングバッグをイメージした「買いすぎちゅうい☆ショッピングトート」、D賞は夢のような夜のパレードをイメージした「夢のパレード☆ダブルファスナーポーチ」がラインナップ。E賞「スペシャルメニュー☆テーブルウェア」、F賞「アトラクション☆ラバーチャーム」、G賞「おみやげ☆タオルコレクション」H賞「おもいでいっぱい☆ステーショナリー」と、バリエーション豊かなグッズが続く。

そしてラストワン賞は「ENJOY THE PARK!ワドルディぬいぐるみ」。足の裏には入園チケットのデザイン入りで、特別感満載だ。ダブルチャンスキャンペーンではA賞の「くるくる観覧車☆テープカッター」が手に入る。

メーカー希望小売価格は1回700円(税込)。ローソン、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一部のゲームセンター、ドラッグストア、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで取り扱い予定だ。

(文=リアルサウンド編集部)