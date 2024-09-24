¡ÈÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉÂô¸ý°¦²Ú¡¢¤µ¤é¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿È´·²¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
½÷Í¥¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂô¸ý°¦²Ú¤¬¡¢24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ØFLASH¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò´©)¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø½µ´©FLASH¡Ù9·î24ÆüÈ¯Çä¹æÉ½»æ(C)¸÷Ê¸¼Ò¡¿½µ´©FLASH
¡û¢£Âô¸ý°¦²Ú¡¢É½»æ¡õ´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì
ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥Ð¥¨¤È¥ä¥Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡Ù(TOKYO MX)¤ÇßÀÅÄÎ¶¿Ã¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë²Ã¤¨¤Æ½÷Í¥¶È¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤âÀä¹¥Ä´¤ÎÂô¸ý¡£É½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤µ¤é¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«Æ±»ï¤Ë¤Ï¡¢¸ÅÅÄ°¦Íý¡¢À±ºé¥¨¥ê¥«¡¢±Ê±ó±ï¤â¤¢¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âô¸ý°¦²Ú(C)¸÷Ê¸¼Ò/½µ´©FLASH ¼Ì¿¿¡§YUJI TAKEUCHI(BALLPARK)
¸ÅÅÄ°¦Íý(C)¸÷Ê¸¼Ò¡¿½µ´©FLASH ¼Ì¿¿¡§Í§Ìî Íº
À±ºé¥¨¥ê¥«(C)¸÷Ê¸¼Ò¡¿½µ´©FLASH ¼Ì¿¿¡§HIROKAZU
±Ê±ó±ï¤â¤¢(C)¸÷Ê¸¼Ò¡¿½µ´©FLASH¼Ì¿¿¡§·ª»³½¨ºî
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Âô¸ý°¦²Ú¤Ï¡¢21ºÐ¡¢2003Ç¯2·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¢T155¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2018¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤òµ¡¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¡£Web¥é¥¸¥ª¡ØÂô¸ý°¦²Ú¤Î¤ï¤ê¤ÈÎÉ¤¤Ä«¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù(AuDee¤ÇËè½µÆüÍË24»þ¤Ë¹¹¿·)¥ì¥®¥å¥é¡¼¡£¸½ºß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥Ð¥¨¤È¥ä¥Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡Ù(TOKYO MX)¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø½µ´©FLASH¡Ù9·î24ÆüÈ¯Çä¹æÉ½»æ(C)¸÷Ê¸¼Ò¡¿½µ´©FLASH
¡û¢£Âô¸ý°¦²Ú¡¢É½»æ¡õ´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì
ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥Ð¥¨¤È¥ä¥Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡Ù(TOKYO MX)¤ÇßÀÅÄÎ¶¿Ã¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë²Ã¤¨¤Æ½÷Í¥¶È¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤âÀä¹¥Ä´¤ÎÂô¸ý¡£É½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤µ¤é¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
Âô¸ý°¦²Ú(C)¸÷Ê¸¼Ò/½µ´©FLASH ¼Ì¿¿¡§YUJI TAKEUCHI(BALLPARK)
¸ÅÅÄ°¦Íý(C)¸÷Ê¸¼Ò¡¿½µ´©FLASH ¼Ì¿¿¡§Í§Ìî Íº
À±ºé¥¨¥ê¥«(C)¸÷Ê¸¼Ò¡¿½µ´©FLASH ¼Ì¿¿¡§HIROKAZU
±Ê±ó±ï¤â¤¢(C)¸÷Ê¸¼Ò¡¿½µ´©FLASH¼Ì¿¿¡§·ª»³½¨ºî
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Âô¸ý°¦²Ú¤Ï¡¢21ºÐ¡¢2003Ç¯2·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¢T155¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2018¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤òµ¡¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¡£Web¥é¥¸¥ª¡ØÂô¸ý°¦²Ú¤Î¤ï¤ê¤ÈÎÉ¤¤Ä«¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù(AuDee¤ÇËè½µÆüÍË24»þ¤Ë¹¹¿·)¥ì¥®¥å¥é¡¼¡£¸½ºß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥Ð¥¨¤È¥ä¥Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡Ù(TOKYO MX)¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£