セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『塔の上のラプンツェル』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “ラプンツェル” を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『塔の上のラプンツェル』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “ラプンツェル”

登場時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約14×15cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

キャラクターが最も輝く瞬間を切り取った、躍動感あふれるセガプライズのフィギュアコレクション”ACT/CUT”に、ディズニープリンセス「ラプンツェル」が登場。

『塔の上のラプンツェル』にて、「ラプンツェル」が初めて塔の外に出る、印象的なシーンが再現されています。

キラキラした「ラプンツェル」の表情と、髪の躍動感はこだわりのポイント。

外の世界への好奇心に満ちた笑顔で、いきいきとした表情を見せています。

自慢の長い髪は動きを感じさせる造形で、「ラプンツェル」を支える様子を再現。

動きに合せてなびくドレスの裾や服のシワも丁寧に作り込まれています!

どの角度から見ても楽しめるディズニーグッズ。

思わず、見入ってしまうような出来映えです。

背景や小物を用意すれば、自分だけのシーンを演出して楽しむこともできます☆

ディズニープリンセス「ラプンツェル」が初めて塔の外に出るシーンを再現した、躍動感あふれるフィギュア。

セガプライズのディズニー『塔の上のラプンツェル』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “ラプンツェル” は、2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

