今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、総柄フリルとふんわりシルエットに心ときめく、ディズニーデザイン「フリル付き裏毛プルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「フリル付き裏毛プルオーバー」

© Disney

価格:2,690円(税込)

サイズ:100、110、120、130、140

前:胸と袖に総柄フリル

左袖:刺しゅう

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

人気のヒロインのシルエットやモチーフをプリントした総柄のフリルが目をひく華やかなデザインのプルオーバー。

ややドロップショルダーなのも旬の雰囲気で、左袖のモチーフの刺繍がかわいいワンポイントに!

身生地はやわらかな着心地の綿100%裏毛素材を使用しています。

デザインは「エルサ」と「ラプンツェル」の2種類がラインナップ。

『アナと雪の女王』エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのプルオーバー。

「エルサ」のドレスとお揃いの水色が基調で爽やかな雰囲気☆

© Disney

フリルには「エルサ」の横顔シルエットや、ティアラ、様々なかたちの雪の結晶が総柄でデザインされています。

ブルーのグラデーションカラーになっているのもポイント◎

© Disney

左袖には雪の結晶の刺繍が施されています。

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのプルオーバー。

フェミニンな色合いで、コーディネートが一気に華やかになりそう!

© Disney

胸元と袖のフリルには「ラプンツェル」のサイドシルエットや、たくさんのお花が淡いタッチでデザインされています。

お花は線画風で表現されているのもおしゃれ☆

© Disney

左袖には、劇中に登場するキーアイテム「魔法の花」の刺繍入り。

© Disney

それぞれバックスタイルはシンプルに。

内側には油性ペンで直接書けてにじみにくい、便利なお名前スペースも付いています。

ふわっと着られるので、スカートともパンツとも相性抜群!

総柄フリルとふんわりシルエットに心ときめく、ディズニーデザイン「フリル付き裏毛プルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

