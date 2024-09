元NMB48メンバー所属の韓国ガールズバンド「QWER」、新曲が絶好調！同国主要チャートで目立つ成績

NMB48出身メンバーも所属するガールズバンドQWER(キューダブリューイーアール)がカムバックと同時に韓国の主要チャートを賑わせた。

【写真】「美貌半端ない」QWERの元NMB48メンバー

QWERは9月23日に2ndミニアルバム『Algorithm's Blossom』をリリースし、アルバム全曲が発売直後に韓国主要音源サイトMelonの「HOT 100(発売30日以内基準)」にチャートインし、「最愛のガールバンド」らしい人気を証明した。

タイトル曲『My Name is Malguem』に向けた反応はさらに熱い。同曲は9月24日午前8時現在、Bugsのリアルタイムチャート1位をはじめ、Genie、FLOWなどのリアルタイムチャートでも上位圏に定着した。特に『My Name is Malguem』は、発表から1時間でMelonの「TOP 100」に95位で入り、9月24日午前8時にはなんと74ランク上がった21位を記録している。同じ時間、『My Name is Malguem』はMelon「HOT 100」で2位に入った。

(写真提供=OSEN)QWER

『My Name is Malguem』のミュージックビデオも急速に再生回数200万回を突破し、YouTube人気急上昇音楽3位に上がる人気を集めている。ミュージックビデオには、不安でみすぼらしい自分と向き合い、それを受け入れて成長する話が盛り込まれた。

歌を聞いたファンらは「悲しいメロディーが少し混ざった清涼感がとても良い」「青春ドラマのオープニングのようだ」「長くて暑かったつらい夏が終わって訪ねてきた晴れ」「『T.B.H』に続きQWERの人気突風を継続する歌」などの反応を示した。

なお2ndミニアルバム『Algorithm's Blossom』は、QWERが一つのチームとして新たに運命を開拓していく話を「アルゴリズムが咲かせた花」というキーワードで解きほぐしたアルバムだ。QWERが愛と傷を抱いて新しい花として咲く過程をタイトル曲『My Name is Malguem』を含む、全8曲で描き出した。

◇QWERとは?

韓国の人気クリエイターであるチョダン(Q)とマゼンタ(W)、TikTokフォロワー400万人超えのヒナ(ニャンニョンニョンニャン/E)、NMB48出身のイ・シヨン(李始燕/R)の4人で構成されたガールズバンド。グループ名には、あるオンラインゲームのスキルキーであるQ・W・E・Rに着目し、4人それぞれが状況に応じてスキルを組み合わせてゲームをリードするように、各ポジションで多彩な音楽を作り上げていくという抱負が込められている。2023年10月、1stシングル『Harmony from Discord』でデビュー。