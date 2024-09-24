¡ÖÁÒÉß¤ò¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¡×¾®³ØÀ¸¤«¤é50Âå¤Þ¤Ç¤Î80¿Í¤¬¡Ö¥½ー¥´ー¥«¥Ã¥×¡×¤ËÄ©Àï¡Ú²¬»³¡Û
½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ÎÂç²ñ¤¬¡¢¤¤Î¤¦¡Ê23Æü¡Ë²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÁÒÉß¤ò¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¡×¾®³ØÀ¸¤«¤é50Âå¤Þ¤Ç¤Î80¿Í¤¬¡Ö¥½ー¥´ー¥«¥Ã¥×¡×¤ËÄ©Àï¡Ú²¬»³¡Û
¤¤Î¤¦¡¢ÁÒÉß»Ô¤Î¡ÖHIROE FOREST SKATE PARK¡×¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥½ー¥´ー¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤¹¡£
Ç¯Îð¤ä·Ð¸³¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¶¥µ»¤Ë¤Ï²¬»³¸©¤ÎÆâ³°¤Î¾®³ØÀ¸¤«¤é50Âå¤Þ¤Ç¤Î80¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ»¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÂç²ñ¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Öµ»¤ä¥á¥¤¥¯¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊHIROE FOREST SKATE PARK¡¡ÌÚ¸ý·°Å¹Ä¹¡Ë
¡Ö¡ØÁÒÉß¤ò¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸ÞÎØ¶¥µ»¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡×
¤³¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î°éÀ®¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£