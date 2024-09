40周年に突入したSHOW-YA。1988年4/27アメリカ ロサンジェルスTHE ROXY THEATERを皮切りに、半年間で100本ライヴを行った「SHOW-YA 100 LIVE(ワンハンドレッド ライヴ)」から35年。SHOW-YAは40周年を迎えるに際し、再び「100 LIVE AGAIN」題して100本ライブに挑んでいる。華やかでしなやか、それでいてハードでスキルフル、円熟味+鮮度が高く、とにかく熱いのがSHOW-YAのライブだ。今日もレッド・ツェッペリンの「移民の歌」をバックにメンバーがステージに登場。キーボードが凛として奏でる壮厳なイントロ、ギターのストレートかつエッジの効いたリフ曲「奪いとれ」からライブはスタート。M2はご機嫌なロックナンバー「LOOK AT ME」、サビの掛け声で会場は早くも一体となる。

ライブ・イベント情報

<100 LIVE AGAIN ライブ情報>

2024年

9/28 (土)17:15O開場/18:00開演

HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2

10/13 (日)16:15開場/17:00開演

横浜ReNY beta

10/14(月/祝)17:15開場/18:00開演

代官山SPACE ODD

10/18(金)18:15開場/19:00開演

目黒鹿鳴館

11/30(土)17:15開場/18:00開演

Thunder Snake ATSUGI

12/7(土)17:15開場/18:00開演

新横浜NEW SIDE BEACH!!

12/14(土)17:15開場/18:00開演

柏ThumbUp

12/15(日)17:15開場/18:00開演

高崎 Club JAMMERS

2025年

1/18(土)16:15開場/17:00開演

西川口Hearts

1/26(日)16:15開場/17:00開演

八王子Match Vox



(問) https://show-ya.jp/live/

「40周年に突入しました。100 LIVE AGAINと題して8/31のEGG MANからスタートし今日が4本目。あと96本あります。道のりは遠いし、老体に鞭打つというかまさに拷問です! でも1本1本楽しみもあるし、1ページ1ページみんなと思い出を重ねられたらと思ってます。ついて来てください!」とVo.寺田恵子が冒頭でMC!序盤戦のラストを飾るM5「私は嵐」の後、MCを挟んで中盤戦はプログレッシブなナンバー「兵士の肖像」から始まり、「Keep me in your heart〜夜が来るまで眠りたい〜Blue Rose Bluesメドレー」へ、ぺンライトが会場を演出「TOKYO,I Scream」と続く。全編英詞のバラード「Don’t runaway」の後は、キーボード・ドラム・ギターソロコーナ、それぞれの音像の煌めきが粒となり会場に放射され、「Rolling Planet」へとなだれ込む。終盤戦はメンバー紹介から本編最後のM13「FAIRY」までは一瞬たりとも気が抜けない瞬間の連続。カテゴリーを超えたSHOW-YAという音楽にオーディエンスが圧倒的に引き込まれる。ベースsatoとギターsun-goの絶妙なポジションチェンジとフォーメーションは今日も健在、繊細かつ凛々しいフレーズを彩るキャプテンのキーボード、力強くグルーヴしつつも調和を保つmittanのビート、情緒豊かな歌声で艶やかに舞う寺田のステージング、まさに圧巻!アンコールでは4日後に誕生日を迎える中村“captain”美紀をケーキとバースデソングで、会場のファンと一緒にお祝い。そしてSHOW-YAというよりも日本を代表するロックナンバー「限界LOVERS」で会場の熱気も絶頂に!終始エネルギッシュでアグレッシブで容赦ない演奏と扇状的なパフォーマンスでライブの幕は閉じた。個々の卓越した技術に裏付けされた高い演奏力、それが維持できているのは日々の努力の賜物と言える。お客を巻き込んだその饗宴はまだまだ続く。