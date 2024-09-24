¼¡Âå¤ÎºÇ¶¯¥Ü¥¯¥µ¡¼ÃæÃ«½á¿Í¤ÎÊÆLA¹ç½É¤òÄ¾·â¼èºà¡¡150R²á¹ó¥¹¥Ñ¡¼¤ò´°¿ë¡¢¾°ÌïÀï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¡Ä
ÃæÃ«½á¿Í¤ÎÊÆ¹ñ¹ç½É¤ËÀøÆþ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹ç½É¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£10·î14Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÆ±µé1°Ì¥Ú¥Ã¥Á¡¦¥½¡¼¡¦¥Á¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¿¥Ê¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤È2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤òÍ½Äê¡£¸½ÃÏ¤ÇTHE ANSWER¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢²á¹ó¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¹ç½É¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï26ºÐ¤ÎÃæÃ«¤¬28¾¡¡Ê21KO¡Ë¡¢30ºÐ¤Î¥Ú¥Ã¥Á¤¬76¾¡¡Ê53KO¡Ë1ÇÔ¡£¡ÊÊ¸¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ÉÍÅÄ ÍÎÊ¿¡Ë
¡¡À¤³¦¤ÎÌÔ¼Ô¤¬½¸¤¦¥¸¥à¤Ç¸¦ïÓ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£´¥¤¤¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡£ÃæÃ«¤Ï¸áÁ°9»þ²á¤®¤ËµòÅÀ¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¡×¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¤¹¤°¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¼¡Àï¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤È10²ó¡¢±¦¹½¤¨¤È2²ó¤Î·×12²ó¡£³Æ²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤Ï30ÉÃ¤À¤±¤À¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç»É·ãÅª¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ø°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ê¡¼¥Á¤ÎÄ¹¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿±óµ÷Î¥¤È¡¢¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»È¤¤¤ï¤±¡£ÃæÈ×¤Ï¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤ÇÁê¼ê¤ÈÆ¬¤ò¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸«ÀÚ¤ëÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£¤¢¤¨¤Æ¥í¡¼¥×¤òÇØÉé¤¤¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¸Ç¤á¤¿ËÉ¸æ»ÑÀª¤«¤éÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¥·¡¼¥ó¤â¡£¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£¸ß¤¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢·ã¤·¤¯ÂÇ¤Á¹ç¤¦¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¶õµ¤¤Ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¡£Æß¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤Î²»¤¬¥¸¥àÆâ¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡8·îËö¤«¤é1¤«·î¤Î¥¹¥Ñ¡¼¹ç½É¡£ºÇÂç13²ó¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÇÌó150¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£¸µÁ´ÊÆ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²¦¼Ô¤Ç°æ¾å¾°Ìï¤È¤Î¥¹¥Ñ¡¼·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥¸¥ã¥Õ¥§¥¹¥ê¡¼¡¦¥é¥ß¥É¡¢¥¢¥Þ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦¼Ô¤Ê¤É¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤È¼ê¹ç¤ï¤»¡£Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤¬¡¢Áê¼êÂÐºö¤è¤ê¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î¹ç½É¤Ï15ºÐ¤«¤é»Õ»ö¤¹¤ë¥ë¥Ç¥£¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬ÆÍÇ¡5Ê¬¤Î¥¹¥Ñ¡¼¤òÌ¿¤¸¤ë¤Ê¤É¡ÈÌµÃã¤Ö¤ê¡É¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡£²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤¬µÕ¤ËÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Ú¡¼¥¹¤òÊø¤µ¤ì¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¥¹¥Ñ¡¼¤Î¸å¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°3¤Ä¤ÈÊÉ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾õ¶·¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤ÄÎý½¬¡£¤°¤ë¤°¤ë¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¡¢·×4²Õ½ê¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Á¤³¤ó¤À¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÄï¡¦Î¶¿Í»á¤¬¡Ö½Ð¤·ÀÚ¤ë¡ª¡×¡ÖºÇ¸å¤À¤è¡ª¡×¤ÈÜü¤òÈô¤Ð¤·¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ÏÂì¤Î¤è¤¦¤Ê´À¡£»î¹ç½ªÈ×¤Î¶ì¤·¤¤»þ¤Ë¤â¼ê¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¹ç½É¤ÏËè²ó¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Æ°¤¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤òÄÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¥¹¥Ñ¡¼¤Î¸å¤Ë¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ä¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Ì´¤ËÉÁ¤¯°æ¾å¾°ÌïÀï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¤¤±¤ë¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2·î¤Ë3³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢7·î¤ÎÁ°Àï¤Ç¤Ïº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤ï¤º¤«157ÉÃ¤Î¾×·âKO¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ëÊÆÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Î³¬µé¤òÄ¶¤¨¤¿³ÊÉÕ¤±¥é¥ó¥¯¡Ö¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡Ë¡×¤Ç9°Ì¤ËÆþ¤ë²÷µó¡£¼¡Âå¤ÎºÇ¶¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÈÌÜ¤µ¤ì¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¤Ë¼¡¤°ÆüËÜ¿Í2¿ÍÌÜ¤Î1°Ì·¯Î×¤ò¶á¤¤¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾åÀï¤Î¼Â¸½¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤Ï1¤Ä½Å¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡£ºÆÍèÇ¯º¢¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÃæÃ«¤ÏÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¡ÖÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò´Ó¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÎ®¤ì¤Ç¼«Ê¬¤¬¤¤¤±¤ë¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¿ÈÄ¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤Ï°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð¾¡¼ê¤ËÁý¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢Â¿¾¯¤Î¶ÚÎÏÅª¤ÊÆùÉÕ¤±¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¤¹¤°¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Â¿¾¯¤Î»þ´Ö¤ÏÍ×¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¤ë¤È»×¤¨¤Ð¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤¿¤À¡¢°æ¾å¤Ïº£·î4Æü¤ËÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡Ö³§¤µ¤ó¤ÏÃæÃ«½á¿Í¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç1°Ì¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°æ¾åÂó¿¿¤Ï·ë¹½¤¯¤»¼Ô¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤ÈÄï¤ÎWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Âó¿¿¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤òµ»ö¤ÇÃÎ¤Ã¤¿ÃæÃ«¤Ï¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯Âó¿¿¤È¤ÎÅý°ìÀï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÅý°ìÀï¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£Âó¿¿Áª¼ê¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡£¤À¤«¤éÀï¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤Þ¤º¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç¤Î¥Ù¥ë¥È»à¼é¤Ø¡¢ÆüËÜ»þ´Ö26Æü¤Ëµ¢¹ñ¡£ÊÆ¹ñ¤ÇËá¤¤¤¿µ»½Ñ¤ÈÀº¿ÀÎÏ¤ò·È¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÇË½¤ì²ó¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ÉÍÅÄ ÍÎÊ¿ / Yohei Hamada¡Ë