ディズニーストアに、映画『ふしぎの国のアリス』の「チェシャ猫」をモチーフにした新コレクション「CHESHIRE CAT」が登場!

「チェシャ猫」ぬいぐるみをはじめ、ピンクのしま模様がポイントの雑貨やモノトーンのファッションアイテムなどが展開されます☆

ディズニーストア『ふしぎの国のアリス』コレクション「CHESHIRE CAT(チェシャ猫)」

発売日:2024年10月1日(火)より順次

販売店舗:全国のディズニーストア店舗、ディズニーフラッグシップ東京、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアから、『ふしぎの国のアリス』に登場するいたずら好きのふしぎなネコ「チェシャ猫」をモチーフにした新コレクションが登場。

「チェシャ猫」をイメージしたピンクとすみれ色のしま模様がポイントの雑貨や、闇に姿を消す様子を表現したモノトーンで遊び心あふれるグッズが用意されます。

「チェシャ猫」のニヤニヤ笑いを表現した暗闇で光るデザインにも注目です。

ラインナップは、ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、大きなしっぽをモチーフにしたクッションやぬいぐるみポーチ付きブランケットなど、お部屋を鮮やかに彩るホーム雑貨が充実。

さらに、キャラクターらしさが詰まったトレーナーやハット、チュールの透け感がおしゃれなスカートなど、おでかけが楽しくなるようなファッションアイテムも展開されます。

そのほか、大人気のシークレットアイテムからは全6種類のカラフルなストラップが登場です☆

チェシャ猫 ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン CHESHIRE CAT

価格:2,400円 (税込)

サイズ:全長:約 27cm

キャラクター:約 高さ18.5×幅12.5×奥行き10cm

ふいに現れたり、ニヤニヤ笑いだけを残して消えたりを繰り返す、ちゃめっ気のある「チェシャ猫」をデザインしたぬいぐるみキーチェーン。

「チェシャ猫」が作中でみせる様々なポーズのなかでも印象的なポーズのひとつ、逆立ちした姿がモチーフになっています。

ピンクとすみれ色のしま模様がキャッチーなので、手持ちのバッグのアクセントにピッタリです。

チェシャ猫 ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ブラック CHESHIRE CAT

価格:2,400円 (税込)

サイズ:全長 約27.5cm

キャラクター:約 高さ18×幅11×奥行き8cm

逆立ちした姿「チェシャ猫」をモチーフにした、モノトーンのぬいぐるみキーチェーン。

闇に紛れた「チェシャ猫」をイメージしたカラーが使用されています。

クールな見た目に仕上げられた、存在感抜群なディズニーグッズです。

チェシャ猫 クッション CHESHIRE CAT

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約 縦42×横37×厚み17cm

鮮やかな「チェシャ猫」カラーに仕上げられた、インパクトのあるクッション。

遊び心溢れるキャッチーな見た目はお部屋のアクセントにピッタリです。

しっかりとした厚み、心地よい弾力があるので、クッションとしてはもちろん、アームレストとしても愛用できます。

チェシャ猫 ショッピングバッグ・エコバッグ ポーチ入り CHESHIRE CAT

価格:4,600円 (税込)

サイズ:バッグ(使用時) 約縦32×横28×厚み0.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約14cm

ポーチ 約高さ20×幅15×奥行き15cm/チェーン 約長さ17cm

淡いピンク色の無地にネームロゴをプリントした、使いやすいデザインのポーチ入りエコバッグ。

「チェシャ猫」のお腹にあしらわれたファスナーを開けると、中にエコバッグが入っています。

横マチ付きなので見た目以上の収納力がある、実用性バッチリの雑貨です。

チェシャ猫 ティッシュボックスカバー CHESHIRE CAT

価格:4,400円 (税込)

サイズ:約 高さ20.5×幅28×奥行き20cm

闇に紛れた「チェシャ猫」をイメージし、モノトーンをベースにしたデザインのティッシュボックスカバー。

暗闇では蓄光糸の目が光ってボックスの場所を知らせてくれます。

ティッシュペーパーの取り出し口を「チェシャ猫」が隠した、そっと押しずらしてペーパーを取り出す、ユニークなグッズです。

チェシャ猫 シークレットストラップ リフレクター ライトアップ CHESHIRE CAT

価格:700円 (税込)※ランダム封入

パッケージサイズ:約 高さ7.5×幅6.8×奥行き2.3cm

ライトに反射して光る素材が使用された、様々なポーズをしたファニーな「チェシャ猫」をカラフルに表現したシークレットストラップ。

さらにチャームの真ん中周辺を押すと、ライトが点灯する仕掛け付きです!

デザインは、色とポーズが異なる全6種類で、そのうちの1種類が小箱に入っています。

ディズニーアニメーション映画『ふしぎの国のアリス』に登場する、いたずら好きのふしぎなネコ「チェシャ猫」が主役のコレクション。

ディズニーストアにて2024年10月1日より順次販売される「CHESHIRE CAT(チェシャ猫)」コレクションの紹介でした☆

