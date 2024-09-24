¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡¦Âç»³²ÃÆà¤µ¤ó¡Ã ¡ÈºÃÀÞ¡É¤È26ºÐ¤Î°úÂà¡¡ÊÝ°é»Î¤òÃÇÇ°¤·Êâ¤ß»Ï¤á¤¿¥Í¥¯¥¹¥È¥¥ã¥ê¥¢¡ãÁ°ÊÔ¡ä
¡¡±É¸÷¤ÈºÃÀÞ¡£¤¿¤Ã¤¿¡Ö¸ÞÊ¸»ú¡×¤ÇÈà½÷¤Ï¤½¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤òÁí³ç¤¹¤ë¡£ÀâÌÀÉÔÍ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç»³²ÃÆà¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿ーÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¾®Ãæ¹â¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤·¡¢²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â¤Îºß³ØÃæ¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥×¥ìー¡£20ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥Æ¥Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Î·ª¸¶·Ã¤È¤Î¡Ö¥á¥°¥«¥Ê¡×¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ã¯¤â¤¬Á¢¤à³Ú¤·¤¤¶¥µ»¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£¹ø¤Î¿¼¹ï¤Ê¸Î¾ã¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÎÌäÂê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖºÃÀÞ¡×¤Ç¡¢Èà½÷¤ÏÆó½½Âå¤ÎÈ¾¤Ð¤Ç¥³ー¥È¤«¤éµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÂç»³¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÃÀÞ¤ò¥Í¥¯¥¹¥È¥¥ã¥ê¥¢¤Ë³è¤«¤·¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶µ¼¼¤ä¹Ö±é¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÁ°ÊÔ¤Ç¤Ï¡Ö±É¸÷¤ÈºÃÀÞ¡×¤ò·Ð¤ÆÁª¼ê¤ò°úÂà¤·¡¢²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤ËÌá¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÆÈÎ©¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
――Âç»³¤µ¤ó¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Âç»³¡¡¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡Ö±É¸÷¤âºÃÀÞ¤âÎ¾Êý·Ð¸³¤·¤¿¡×¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¡£¾®Ãæ¹â¤ÎÁ´À¤Âå¤ÇÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢20ºÐ¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï²ø²æ¤È¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤¤¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¿ôÇ¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
――¾®Ãæ¹â¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÁ´¹ñÍ¥¾¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¤É¤Ê¤¿¤«¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Âç»³¡¡Ëå¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ÊÌ¤´õ¤µ¤ó¡¿¾®Ãæ¹â¼Ò²ñ¿Í¤ÈÆ±¤¸¥Áー¥à¤Î1¤Ä²¼¤Ç¡¢º£¤ÏÂç»³¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
――20 ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¥¢¥Æ¥ÍÂç²ñ¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎËÌµþÂç²ñ¤Ï½Ð¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Âç»³¡¡¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎºÇÃæ¤Ç¤·¤¿¡£
――°úÂà¤ä¥Í¥¯¥¹¥È¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤¹¤«¡©
Âç»³¡¡¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°úÂà¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ê¹ø¤Î¡Ë¼ê½ÑÁ°¤Ç¤¹¡£ÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¡Ê¢¨¤»¤¤Á¤å¤¦¤«¤ó¤¤ç¤¦¤µ¤¯¤·¤ç¤¦¡¿ÇØ¹ü¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿À·Ð¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¿À·Ð¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ëÉÂµ¤¡Ë¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¤´¹âÎð¤ÎÊý¤¬È¯¾É¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°Îã¤¬¤Ê¤¯¡¢¼ê½Ñ¤â¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¶¥µ»¤ò¤ä¤á¤ì¤Ð¼ê½Ñ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤à¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ê½Ñ¤·¤Æ¤âÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤¦¸½Ìò¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬23ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£
――¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÅì¥ì¤Î¼Ò°÷¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°úÂà¸å¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«
Âç»³¡¡¡Ö¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ë¤Ï²¿¤â²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¼Ò¶È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀèÇÚÊý¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÆ»¤â¤¢¤ë¤¾¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¼ê½ÑÁ°¸å¤Ï¤Û¤Ü2¥·ー¥º¥ó¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ26ºÐ¤Ç°úÂà¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç»³¡¡¹¬¤¤¤Ë¤â¼ê½Ñ¤ÏÀ®¸ù¤·¡¢½Ñ¸å¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ï½ªÈ×¤Ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥³ー¥È¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍâ¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥Õ¥ë¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ø¤ÎÄË¤ß¤¬ºÆÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ËÊÑ²½¤â´¶¤¸¤Æ¡ØÂèÆó¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¾¡Ù¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤é¤³¤½ºÆÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿´¤¬¥Ý¥¥Ã¤ÈÀÞ¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Þ¤ÇÌá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――¤ª¿É¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¼¡¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Âç»³¡¡¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼¢²ì¤Ë¤¢¤ë¥Áー¥à¤Î¹ç½É½ê¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥À¥á¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ð¤«¤êÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹¬¤¤Âçºå¤ËÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë°ì¥«·îÈ¾¤Û¤É¿È¤ò´ó¤»¤Æ¡¢º£¸å¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£°úÂà¤Ï¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
――¥Í¥¯¥¹¥È¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤É¤¦Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Âç»³¡¡¸µ¡¹¾®¤µ¤¤»Ò¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÝ°é»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¹ø¤¬ÄË¤¯¤ÆÊÝ°é»Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÇØ¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¡¢Á°·¹»ÑÀª¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤«¤é¡Ö»Ò¶¡Ã£¤ÈÀÜ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥ìー³¦¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åì¥ì¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¼Ò°÷¤È¤·¤Æ»Ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éV¥êー¥°¤Ë1Ç¯´Ö½Ð¸þ¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¶µ¼¼¤Ë¤âÄÌ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Èë½ñ¤ÎÊý¤«¤é¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·Ð¸³¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£°úÂà¤òÈ¯É½¤¹¤ëÁ°¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥ó¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤¹¤´¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
――Åì¥ì¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Âç»³¡¡¹Êó¼¼¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶µ¼¼¤ä¹Ö±é¤È¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åì¥ì¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥¦¥§¥¢¤òÃå¤Æ¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÌ¾Á°¤òÇä¤ë¡×»Å»ö¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Î¼Ò°÷¤ÎÊý¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦Æ°¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢½Ð¼Ò¤·¤Ê¤¤¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï±ßËþÂà¼Ò¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂç»³²ÃÆà¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤«¤é¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò»Ï¤á¡¢¾®Ãæ¹âÁ´¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤ÇÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¡£¹â¹»ºß³ØÃæ¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¦¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È»°ÂçÂç²ñ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÅì¥ì¡¦¥¢¥íー¥º½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô¤ËÆþÉô¡£ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥«¥Ê¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¹ø¤Î²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê2010Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤Î¹Ö±é³èÆ°¤ä¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶µ¼¼¡¢²òÀâ¡¢¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤ÎPDM¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£