【「ポケモンスリープ」:一部スマートウォッチの連携】9月24日6時30分より開始

ポケモンはAndroid/iOS用睡眠ゲームアプリ「ポケモンスリープ」において一部スマートウォッチとの連携機能を9月24日6時30分より開始した。

本サービスでは一部のスマートウォッチで計測した睡眠データを使用して、睡眠リサーチが可能となった。また、スマートウォッチ対応開始を記念した特別映像も公開した。

(C)2023 Pokémon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。