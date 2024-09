9月23日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

このたび、中国の雑誌にて表紙と巻頭を飾ったという浜崎。この日のInstagramの投稿では、2件にわたり、「GRAZIA 九月号」「Thanks for the special team GRAZIA and Ayu staff ! Had an amazing experience !!!」などとコメントしつつ、雑誌のカットを複数公開した。

デコルテや胸元を見せたキャミドレスにファーアウターを合わせた姿や、ほっそりとしたくびれが際立つセットアップのパンツスタイル、アイメイクが印象的なモノクロショットなどを披露している。

これらの投稿に対して、ファンからは、「美の暴力」「大人の色気爆発してる」「お人形さんみたい」「全部素敵すぎ」「色気と可愛さの融合」「オーラやばい」「改めて浜崎あゆみの『美」を再認識させられる」など、絶賛の声が寄せられていた。

現在、ファンクラブ TeamAyu有料会員限定となる『TA LIMITED 〜thank you tour〜 2024』を開催中の浜崎。10月2日に同ツアーファイナルを迎える予定となっており、その後は日本国外でのツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(ロゴ)』の開催も予定している。

画像出典:浜崎あゆみオフィシャルInstagramより