コジコジとサンリオキャラクターたちのコラボレーションアイテムが、ファミリーマートの一部店舗限定で本日9月24日より販売されます。コジコジ×サンリオマイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!今回発売となるアイテムは全部で3種類。○■9月24日10時発売:マグ&白桃ゼリー(全2種/各940円)マグ&白桃ゼリー(全2種/各940円)

○■9月26日10時発売:オリジナルアクリルキーホルダー(全6種/880円)オリジナルアクリルキーホルダー(全6種/880円)○■9月26日10時発売:オリジナルエコバッグ(各1,980円)オリジナルエコバッグ(各1,980円)可愛いキャラ同士のコラボに、「コジコジのこの絵柄好き! 」「どうか近くのファミマにコジコジマグカップ2種残っててね」「コジコジと最高のコラボだぁ」「この優勝企画は何事」「さすがにかわいい」とSNSでは発売前から話題になっています。どの商品も販売は数量限定、一部店舗での取り扱いとなります。特設ページから販売店舗を確認してからお店に行くことをおすすめします。📣ファミリーマート限定!コジコジ×サンリオキャラクターズのオリジナルアイテムが登場🎵マグ&白桃ゼリーとアクリルキーホルダー、エコバッグの3アイテムが登場!取り扱い店舗は、特設グッズページよりご確認ください✨特設グッズページ:https://t.co/WYDobvFf6D〇9月24日(火)10:00発売… pic.twitter.com/FBcAPvPhVE- コジコジ【公式】 (@cojicoji_tweet) September 20, 2024トレンドリサーチャー: 會田理沙子文・編集:マイナビニュース ホビー編集部(c)さくらももこ (c)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653484