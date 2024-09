過去には福山雅治の楽曲をカバー、“下半身スキャンダル”で姿を消えた韓国女性歌手が意味深メッセージ

性スキャンダルで表舞台から姿を消した韓国女性歌手G.NA(ジーナ)が、意味深なメッセージを残したと話題だ。

G.NAは9月23日、SNSに「Goodbye、world」というメッセージとブレた自撮り写真を投稿。物思いにふけったような表情や複雑な感情を表現したような写真が、見る人たちを驚かせた。

なおG.NAは2010年にミニアルバム『Draw G's First Breath』でデビューし、『Black & White』『Top Girl』などの楽曲で愛された。また、ボーイズグループ2PMの『10 out of 10』のミュージックビデオでは、色っぽいビジュアルで音楽ファンを魅了した。2011年にリリースされた福山雅治のトリビュートアルバム『With Special Guests Fukuyama Masaharu Remake』では、『milk tea』をカバーしている。

(写真=G.NA Instagram)

しかし2016年、性売買斡旋などの処罰に関する法律に違反した疑惑で罰金刑を受け、ファンを衝撃に陥れた。その後、韓国活動を中断したまま韓国を離れ、カナダへと向かったのだった。

その後、2017年には「私たちはもうすぐ再開します。私は新しいスタートを準備しています」とファンに知らせ、2020年7月にはカナダ・バンクーバーのリンデマン湖でデビュー10周年を祝福し、話題を集めたこともある。

特に、2021年には自身のインスタグラムに「#sunset #seeyouagain」という英文メッセージを共有。デビュー10周年を祝ってから間もないタイミングでのメッセージだったことから、ファンは彼女の新しいスタートを期待していた。

(写真提供=OSEN)G.NA。2014年撮影。

しかし、G.NAの自粛は現在進行形だ。そんななかで残した「Goodbye、world」という意味深なメッセージが、どんな意味を持っているのかファンの心配は大きくなっている。

(記事提供=OSEN)

◇G.NA プロフィール

1987年9月13日生まれ、カナダ出身。本名チェ・ジナ。2007年にガールズグループ「オソニョ」としてデビューする予定だったが、会社の資金問題で失敗。2010年にミニアルバム『Draw G's First Breath』でソロ歌手としてデビュー。デビュー1カ月で音楽番組1位を獲得するなど人気を博した。さまざまな韓国アーティストが参加した福山雅治のトリビュートアルバム『With Special Guests Fukuyama Masaharu Remake』では、『milk tea』をカバー。しかし2016年の性売買スキャンダルによって活動が中断された。