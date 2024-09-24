¡Ú¡Ö³«È¯¼Ô¤Ë¿Ö¤­¤Þ¤·¤¿¡§¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ÃÎ·Ã¤Î¤«¤ê¤â¤Î¡×Chapter1¡¢2¡Û
9·î24Æü ¸ø³«

¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï9·î24Æü¡¢¡Ö³«È¯¼Ô¤Ë¿Ö¤­¤Þ¤·¤¿¡§¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ÃÎ·Ã¤Î¤«¤ê¤â¤Î¡×Chapter1¡¢2¤ò¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö³«È¯¼Ô¤Ë¿Ö¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤Ï¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò¡¢¥²ー¥à¤Î³«È¯¼Ô¤¬¤ß¤º¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¡£Âè13²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢9·î26ÆüÈ¯Çä¤ÎNintendo SwitchÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ÃÎ·Ã¤Î¤«¤ê¤â¤Î¡×¤Î³«È¯¿Ø3Ì¾¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡Chapter1¤Ï¡Ö»ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È2ÇÜ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡¢Chapter2¤Ï¡Ö¤ï¤ó¤Ñ¤¯´¶¡×¤È¤¤¤¦É½Âê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ê¥â¥Î¡×¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¤ä¡¢¥È¥Ã¥×¥Ó¥åー¤È¥µ¥¤¥É¥Ó¥åー¤ÎÄ´À°¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³«È¯¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Â³¤­¤È¤Ê¤ëChapter3¤Ï9·î24Æü22»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¢¢¡Ö³«È¯¼Ô¤Ë¿Ö¤­¤Þ¤·¤¿¡§¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ÃÎ·Ã¤Î¤«¤ê¤â¤Î¡×¤Î¥Úー¥¸

(C) Nintendo