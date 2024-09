中国のXiaomiは、8月の世界スマートフォン販売台数で2位となり、3位のアップルを抜き去ったとの調査結果が出ていました。そんな同社が、折りたたみスマホ「MIX Flip」をまもなく全世界で発売すると発表しています。

Xiaomi MIX Flipは同社初の縦折りスマホであり、7月に中国向けに発表されました。本製品は4インチのカバー(外側)画面、内側の折りたたみ画面は6.86インチ、Snapdragon 8 Gen 3プロセッサーと4780mAhの大容量バッテリーを搭載しています。

これらはサムスンの縦折りスマホ・Galaxy Z Flip6(カバー画面3.4インチ、折りたたみ画面6.7インチ)を上回り、バッテリー容量は横折りスマホ・Galaxy Z Fold6(4400mAh)さえも凌いでいます。

Xiaomiの創業者でCEOのレイ・ジュン(雷軍)氏は、9月にMIX Flipが世界市場に登場するとXで予告。ここでいう世界市場とはおそらくEU諸国を指していますが、日本も含まれる可能性があります。

Excited to announce that #XiaomiMIXFlip will be coming to global markets this September. This wouldn't have been possible without the incredible support from our amazing Xiaomi Fans! #XiaomiLaunch https://t.co/AdCJGWX582

— Lei Jun (@leijun) September 19, 2024