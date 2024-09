Eggs ’n Thingsの期間限定メニューとして「和モンブランパンケーキ」と「クリーミーマッシュルームバーガー」が登場!

さらに、マロンクリームをたっぷり使った「マロンラテ」も販売されます☆

Eggs ’n Things「和モンブランパンケーキ/クリーミーマッシュルームバーガー」

販売期間:2024年9月25日(水)〜10月24日(木)

販売店舗:Eggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee国内全店舗

Eggs ’n Thingsに、期間限定で「和モンブランパンケーキ」と「クリーミーマッシュルームバーガー」が登場!

秋の王道モンブランとみたらしのコンビネーションが魅力のスイーツと、3種のきのこのホワイトソースを使ったバーガーです。

さらに、マロンの香りを楽しめる「マロンラテ」も販売されます。

和モンブランパンケーキ

価格:イートイン 1,925円(税込)/テイクアウト 1,458円(税込)

秋の味覚“栗”を使った人気のモンブランパンケーキ。

もちっと食感のパンケーキに、甘く香ばしい濃厚なマロンクリームと、やさしい甘さの自家製ミルククリームが重ねられています。

甘じょっぱいみたらしソースで、新たな味の広がりも楽しめる和風パンケーキです。

クリーミーマッシュルームバーガー

価格:イートイン 2,013円(税込)/テイクアウト 1,976円(税込)

3種のきのこ(マッシュルーム、舞茸、しめじ)のホワイトソースを使ったバーガー。

とろけるたっぷりのチーズもポイントです。

クリーミーで濃厚な味わいが、秋の訪れを感じさせる一品です。

マロンラテ

価格:イートイン 715円(税込)/テイクアウト 702円(税込)

マロンクリームの甘みにエスプレッソのほろ苦さがマッチしたラテ。

気持ちの良い秋晴れの日にはアイス、秋風を感じるときにはホットと、季節の変わり目に合わせてお好みで楽しめます。

栗やきのこの濃厚な味わいを楽しめる、秋の味覚を堪能できる期間限定メニュー。

Eggs ’n Thingsの「和モンブランパンケーキ」と「クリーミーマッシュルームバーガー」は、2024年9月25日(水)より発売です☆

