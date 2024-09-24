＜個人投資家の予想＞ 09月24日 10時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3993) パークシャ 東証スタンダード
(4107) 伊勢化 東証スタンダード
(3696) セレス 東証プライム
(7378) アシロ 東証グロース
(4888) ステラファ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4813) ＡＣＣＥＳＳ 東証プライム
(9101) 郵船 東証プライム
(9235) 売れるネット 東証グロース
(3349) コスモス薬品 東証プライム
(6676) メルコ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3993) パークシャ 東証スタンダード
(4107) 伊勢化 東証スタンダード
(3696) セレス 東証プライム
(7378) アシロ 東証グロース
(4888) ステラファ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4813) ＡＣＣＥＳＳ 東証プライム
(9101) 郵船 東証プライム
(9235) 売れるネット 東証グロース
(3349) コスモス薬品 東証プライム
(6676) メルコ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS