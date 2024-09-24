＜個人投資家の予想＞ 09月24日 10時 ＜個人投資家の予想＞ 09月24日 10時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3993) パークシャ 東証スタンダード

(4107) 伊勢化 東証スタンダード

(3696) セレス 東証プライム

(7378) アシロ 東証グロース

(4888) ステラファ 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4813) ＡＣＣＥＳＳ 東証プライム

(9101) 郵船 東証プライム

(9235) 売れるネット 東証グロース

(3349) コスモス薬品 東証プライム

(6676) メルコ 東証スタンダード





出所：MINKABU PRESS



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