お笑いコンビ「紅しょうが」が、24日までにYouTubeチャンネルを更新。熊元プロレス(33)が憧れの歌手・浜崎あゆみ(45)に直接謝罪していたことを明かした。

浜崎の大ファンでファンクラブにも入っており、その縁で昨年1月リリースの「Just the way you are」のPVに出演している熊元。この日は「先週、あゆのファンクラブ限定のイベントに行った」とうれしそうに報告した。

その後「別件で…」と切り出し、浜崎に対して無礼があったと謝罪。7月に出演した日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」の中で、自身が出演した浜崎のPVを紹介する中で、MCの明石家さんまから曲名を聞かれたところ、曲名をド忘れし「やばっ…」としか言葉が出てこなかったという。

熊元は「曲のタイトルがパーンって飛んで、タイトルが出てこないという、とんでもなく失礼なことを…」と反省。「しかも、話を振られたとかじゃなくて自分からしゃべり出して…」と振り返り、「途中で思い出したけど、そのままOAされて。浜崎さん、結構バラエティー番組見る人だから“失礼なことをしてしまって、その場で飛んでしまうというとんでもないことを…ほんまにすみません。こんなにお世話になっているのに”と、LINEで謝罪しました」と打ち明けた。