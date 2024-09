マーベル映画史上初、個性豊かな“超クセ者”ヴィラン達が主役をつとめる注目作の邦題が『サンダーボルツ*』となり、2025年GWに日本公開となることが決定!

そんな『サンダーボルツ*』の特報映像&ティザーポスターが公開されました☆

マーベル映画『サンダーボルツ*』2025年GW 劇場公開

原題:『Thunderbolts*』

公開日:2025年GW劇場公開(US公開日:2025年5月2日)

監督:ジェイク・シュライアー(『ペーパータウン』)

キャスト:フローレンス・ピュー、デヴィッド・ハーバー、セバスチャン・スタン、ワイアット・ラッセル、オルガ・キュリレンコ、ハナ・ジョン=カーメン、ジュリア・ルイス=ドレイファス

世界中の観客を衝撃と興奮の渦に巻き込んだ超大作を数多く生み出し、2024年日本でも20億円を超え、「デッドプール」シリーズ最大のヒットを記録し話題となった『デッドプール&ウルヴァリン』等、エンタ―テイメント史を塗り替え続けてきたマーベル・スタジオ。

その劇場公開最新作で、マーベル映画史上初!個性豊かな“超クセ者”ヴィラン達が主役をつとめる注目作の邦題が『サンダーボルツ*』となり、2025年GWに日本公開となることが決定!そしてこの度、本作の特報映像&ティザーポスターが、早くも公開となりました。

これまでヒーローとヴィランによる激しく、ドラマチックな戦いの数々を描き、世界中を魅了してきたマーベル・スタジオ。

そこには、正義感に溢れ世界の人々の為に戦うヒーローだけではなく、想像を絶するパワーや強い意志を胸にヒーローたちに抗う、魅力的な“ヴィラン”達の存在が必要不可欠でした。

『サンダーボルツ*』では、そんなかつてのヴィラン達の中でも、訳あり超クセ者6人のキャラクターが「サンダーボルツ*」というチームとしてまさかの集結を果たすこととなります。

本作の監督を務めるのは、A24製作の配信ドラマ「BEEF/ビーフ 〜逆上〜」や、『ペーパータウン』(2015)を手掛けた新鋭ジェイク・シュライアー。

キャストには、エレーナ役フローレンス・ピュー、レッド・ガーディアン/アレクセイ役デヴィッド・ハーバー、ウィンター・ソルジャー/バッキー・バーンズ役セバスチャン・スタン、USエージェント/ジョン・ウォーカーワイアット・ラッセル、タスクマスター/アントニア・ドレイコフ役オルガ・キュリレンコ、ゴースト/エイヴァ役ハナ・ジョン=カーメン、ヴァレンティーナ役ジュリア・ルイス=ドレイファスら豪華キャストが名を連ねます。

『サンダーボルツ*』特報映像

今回公開された映像では、かつてヴィランとしてヒーローと対立していたキャラクターの集結する様子が描かれています。

過去の様々な事情から、それぞれが心に何かしらの悩みを抱える彼らは、まさに何をしでかすかわからない超クセ者だらけ。

出会い頭に戦闘が始めたかと思えば、そろって施設内に閉じ込められたり、ウィンター・ソルジャー[バッキー・バーンズ]はなぜか彼らが乗る車を爆破したりと、危機的状況のオンパレード……。

彼らを集めたと思われる、謎の多きCIA長官ヴァレンティーナ・アレグラ・デ・フォンテーヌ(「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」、『ブラック・ウィドウ』等)は、なぜ彼らを集結させたのか。

「世界にいるのは悪人か超悪人だけ―」と語られるように、彼らに待ち受けるものとはー?そして、突如登場した“ボブ”とはいったい何者なのか。

『サンダーボルツ*』ティザーポスター

ティザーポスターには、集結した7人のキャラクターたちの姿が―。

互いに武器を突きつけ合うなど一筋縄ではいかない彼らの混沌とした関係性がうかがえるビジュアルになっています。

更に、タイトルにつけられた“*”に、込められた意味とは?

『サンダーボルツ*』メンバー

『サンダーボルツ*』のメンバーには、ブラック・ウィドウ[ナターシャ・ロマノフ]の妹で、かつてロシアのスパイ組織で洗脳を受け、高い戦闘能力を誇る暗殺者だったエレーナ(『ブラック・ウィドウ』、「ホークアイ」)。

ナターシャと、エレーナの父で、キャプテン・アメリカを宿敵としてライバル視していた、ロシアが生んだスーパーソルジャー、レッド・ガーディアン/アレクセイ(『ブラック・ウィドウ』) 。

歴代出演作品を振り返って徹底解剖!マーベル映画『ブラック・ウィドウ』作品紹介 歴代出演作品を振り返って徹底解剖!マーベル映画『ブラック・ウィドウ』作品紹介 続きを見る

キャプテン・アメリカ[スティーブ・ロジャース]の幼馴染で、かつて悪の組織による洗脳・肉体改造が施され、暗殺者としてキャプテン・アメリカに立ちはだかったウィンター・ソルジャー/バッキー・バーンズ(「キャプテン・アメリカ」シリーズ、「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」等)。

陸軍での活躍を買われ2代目キャプテン・アメリカに任命されるも、世間からのプレッシャーに追い詰められ任務中に失態をおかし、その肩書と権限をはく奪されたUSエージェント/ジョン・ウォーカー(「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」)。

『アベンジャーズ/エンドゲーム』のその後を描くバディアクション!ディズニープラス マーベル・ドラマシリーズ『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』作品紹介 『アベンジャーズ/エンドゲーム』のその後を描くバディアクション!ディズニープラス マーベル・ドラマシリーズ『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』作品紹介 続きを見る

驚異の身体能力とコピー能力を持ち、キャプテン・アメリカなどアベンジャーズ達の技も使いこなす暗殺者として、ナターシャやアレクセイらに立ちはだかったタスクマスター/アントニア・ドレイコフ(『ブラック・ウィドウ』)。

幼いころ不慮の事故に見舞われ、あらゆる物体をすり抜ける“幽霊”のような特殊な身体となってしまったゴースト/エイヴァ(『アントマン&ワスプ』)。

マーベル映画『アントマン&ワスプ』作品紹介/あらすじ・登場キャラクター・キャスト マーベル映画『アントマン&ワスプ』作品紹介/あらすじ・登場キャラクター・キャスト 続きを見る

アベンジャーズにも負けずとも劣らない、クセ者達が今後いったいどんなチームとなっていくのか、その結成の物語から目が離せません!

マーベル映画『サンダーボルツ*』は、2025年GWに日本公開です。

