大雨による洪水でピッチの一部が陥没…ニューカッスルのカラバオ杯3回戦が延期に

ニューカッスルは23日、現地時間24日に予定されていたカラバオカップ3回戦のウィンブルドン戦が延期になったことを発表した。2回戦でノッティンガム・フォレストをPK戦の末に下したニューカッスルは、3回戦でEFLリーグ2(4部相当)所属のウィンブルドンと対戦することに。同試合は当初、現地時間24日火曜日にウィンブルドンの本拠地『チェリー・レコード・スタジアム』での開催が予定されていた。

This is the state of AFC Wimbledon’s pitch after overnight flooding. 😨



Storms have swept across the UK over the past 24 hours, with The Cherry Red Records Stadium hit particularly hard. pic.twitter.com/UAxlsaeZ9W