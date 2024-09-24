２３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７０．３７ドル（－０．６３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６５２．５ドル（＋６．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０７６．７セント（－４０．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８２．５０セント（＋１４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１３．５０セント（＋１１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３９．２５セント（＋２７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８４．１３（＋１．７４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７０．３７ドル（－０．６３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６５２．５ドル（＋６．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０７６．７セント（－４０．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８２．５０セント（＋１４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１３．５０セント（＋１１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３９．２５セント（＋２７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８４．１３（＋１．７４）
出所：MINKABU PRESS