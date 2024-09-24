ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Æ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡Ö14-13-6-5¡×¡¡125Ç¯´Ö¤Ç½é¤Î°Î¶È¡ÖÌîµå¤Î¿À¡×¡ÖÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¡×
ÂçÃ«¤ÏÄ¾¶á4»î¹ç¤Ç14°ÂÂÇ¡¦13ÂÇÅÀ¡¦6ÅðÎÝ¡¦5ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼5 ¥í¥Ã¥¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤Ë53¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¿·µÏ¿¤ÎËÜµòÃÏ28ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ê¤É¡¢º£²ó¤Î°ìÈ¯¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÈÄ¾¶á4»î¹ç¡É¤Î³èÌö¤ò¾Ò²ð¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎµÏ¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÌîµå¤Î¿À¤À¡ª¡×¤ÈÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â°¢Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1ÅÀº¹¤Î9²ó¡¢ÂçÃ«¤¬¾×·â¤Î53¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£±¦Ãæ´Ö¤Ø»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹Æ±ÅÀ¥¢¡¼¥Á¡£µåÂ®ÅÙ114.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó184.6¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥432¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó131.7¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ20ÅÙ¤Î¹ë²÷ÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢ÂçÃ«¤ÏÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÊü¤Á¡¢´¿´î¤ÎÎØ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç¼«¿È½é¤Î3ÂÇÀÊÏ¢È¯¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢6ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ10ÂÇÅÀ2ÅðÎÝ¤Î³èÌö¡£¤½¤Î¸å¤âÀª¤¤¤¬°ìÀÚ»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ËÜÎÝÂÇ¤ÈÅðÎÝ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥ª¥×¥¿¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡×¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÄ¾¶á4»î¹ç¡¡14°ÂÂÇ¡¦13ÂÇÅÀ¡¦6ÅðÎÝ¡¦5ËÜÎÝÂÇ¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂÇÅÀ¤¬¸ø¼°µÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1920Ç¯°Ê¹ß¤ÎÁ´MLBÁª¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤Î4»î¹ç¤òÊÌ¡¹¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò¹ç·×¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤ËÊÂ¤ÖÁª¼ê¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤³125Ç¯¤Îµå»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¾¶á¤ÎÂçÃ«¤¬¸«¤»¤¿ÂçÇúÈ¯¤Ï²áµî¤ËÎà¤¬¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÂçµÏ¿¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾×·â¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ï¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡ÊÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¡Ë¤À¡×¡Ö¤½¤·¤ÆÈà¤ÏÅê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÌîµå¤Î¿À¤À¡ª¡×¡ÖÊ¸»úÄÌ¤ê°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë