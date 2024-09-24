本日の予定【経済指標】
【豪州】
中銀政策金利（9月）13:30
予想 4.35% 前回 4.35%（豪中銀政策金利)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（9月）17:00
予想 N/A 前回 86.6（Ifo景況感指数)
【米国】
住宅価格指数（7月）22:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（7月）22:00
予想 N/A 前回 6.47%（前年比)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（9月）23:00
予想 102.9 前回 103.3（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
リッチモンド連銀製造業指数（9月）23:00
予想 N/A 前回 -19.0（リッチモンド連銀製造業指数)
※予定は変更することがあります
中銀政策金利（9月）13:30
予想 4.35% 前回 4.35%（豪中銀政策金利)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（9月）17:00
予想 N/A 前回 86.6（Ifo景況感指数)
【米国】
住宅価格指数（7月）22:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（7月）22:00
予想 N/A 前回 6.47%（前年比)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（9月）23:00
予想 102.9 前回 103.3（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
リッチモンド連銀製造業指数（9月）23:00
予想 N/A 前回 -19.0（リッチモンド連銀製造業指数)
※予定は変更することがあります