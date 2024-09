10月開幕のSVリーグ、年内のテレビ放送対象となる試合が決定！

2024―25 大同生命SV.LEAGUE の2024年12月までの全国テレビ放送の対象となる試合が決定した。SVリーグ公式サイトが伝えている。

10月11日に行われる最注目の男子のオープニングマッチのサントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオンがフジテレビ(地上波・生放送)で放送されるほか、フジテレビONE/TWO/NEXTに加え、GAORA、J SPORTS 1/2/3/4でも多くの試合の放送、生中継が予定されている。

【2024ー25 大同生命SV.LEAGUE 全国テレビ放送対象試合】

◆フジテレビ(地上波・生放送)

第1節

MEN GAME1オープニングマッチ

2024/10/11(金) サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオン

試合開始19:05(放送開始18:50)

※延長の場合はBSフジ182チャンネルにて試合終了まで放送

◆BSフジ

2024/10/12(土) NEC川崎 vs 埼玉上尾

試合開始14:05(放送開始14:00)

◆フジテレビONE/TWO/NEXT

2024年

■第1節

MEN GAME1

10月11日(金)25:00~(録画放送)フジテレビONE

サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオン

WOMEN GAME1

10月12日(土)14:00~(生放送)フジテレビNEXT・BSフジ

NECレッドロケッツ川崎 vs 埼玉上尾メディックス

MEN GAME2

10月13日(日)13:00~(生放送)フジテレビNEXT

広島サンダーズ vs 東レアローズ静岡

■第2節

MEN GAME1・2

10月19・20日(土・日)13:30~(生放送)フジテレビNEXT

ヴォレアス北海道 vs サントリーサンバーズ大阪

■第4節

MEN GAME1・2

11月3日(日)19:00~(生放送)・4日(月祝)15:00~(生放送)フジテレビNEXT

サントリーサンバーズ大阪 vs 東京グレートベアーズ

■第6節

MEN GAME1・2

11月16・17日(土・日)14:00~(生放送)フジテレビNEXT

大阪ブルテオン vs ジェイテクトSTINGS愛知

■第7節

MEN GAME1・2

11月23日(土)14:00~(生放送)・24日(日)19:00~(録画放送)フジテレビONE

ジェイテクトSTINGS愛知 vs サントリーサンバーズ大阪

■第9節

MEN GAME1・2

12月7日(土)15:30~(生放送)・8日(日)14:30~(生放送)フジテレビONE

ウルフドッグス名古屋 vs サントリーサンバーズ大阪

■第10節

MEN GAME1・2

12月29・30日(日・月)13:00~(生放送)フジテレビTWO

サントリーサンバーズ大阪 vs ウルフドッグス名古屋

◆GAORA

■第1節

MEN GAME2

10月14日(月・祝)13:00~(生放送)

サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオン

■第2節

WOMEN GAME1・2

10月19・20日(土・日)14:00~(生放送)

東レアローズ滋賀 vs NECレッドロケッツ川崎

■第3節

MEN GAME1・2

10月26・27日(土・日)13:00~(生放送)

大阪ブルテオン vs ウルフドッグス名古屋

■第3節

WOMEN GAME1・2

10月26・27日(土・日)18:00~(生放送)

大阪マーヴェラス vs SAGA久光スプリングス

■第5節

MEN GAME1・2

11月9・10日(土・日)

東レアローズ静岡 vs サントリーサンバーズ大阪

■第7節

WOMEN GAME1・2

11月23・24日(土・日)

ヴィクトリーナ姫路 vs Astemoリヴァーレ茨城

岡山シーガルズ vs 東レアローズ滋賀

■第8節

MEN GAME1・2

11月28・29日(木・金)

サントリーサンバーズ大阪 vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

■第9節

MEN GAME1・2

12月7・8日(土・日)

大阪ブルテオン vs 東京グレートベアーズ

■第10節

MEN GAME1・2

12月27・28日(金・土) 大阪ブルテオン vs ヴォレアス北海道

◆J SPORTS 1/2/3/4

■第1節

MEN GAME1

10月12日(土)15:30~(生放送)J SPORTS 3

東京グレートベアーズ vs ウルフドッグス名古屋

■第1節

WOMAN GAME2

10月13日(日)12:55~(生放送)J SPORTS 4

NECレッドロケッツ川崎 vs 埼玉上尾メディックス

■第2節

WOMAN GAME1

10月18日(金)18:55~(生放送)J SPORTS 2

アランマーレ山形 vs PFUブルーキャッツかほく

■第2節

MEN GAME1

10月19日(土)13:55~(生放送)J SPORTS 3

大阪ブルテオン vs 広島サンダーズ

■第3節

MEN GAME1

10月26日(土)14:55~(生放送)J SPORTS 2

日本製鉄堺ブレイザーズ vs ジェイテクトSTINGS愛知

MEN GAME2

10月27日(日)12:55~(生中継)J SPORTS 2

広島サンダーズ vs 東京グレートベアーズ

※放送予定は変更となる場合あり