¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤â¡¢ÂåÂÇ¤Ç·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ºäËÜÍ¦¿Í¤ËÂçÌð»á¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ºäËÜ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤òÆÍ¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿äÂ¬
¡¡µð¿Í¤¬ºå¿À¤Ë´°Éõ¾¡¤Á¡£¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤òÀ©¤·¡¢Í¥¾¡¤Ø¸þ¤±¤Þ¤¿°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÀèÈ¯¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Èºå¿ÀÀèÈ¯¤Î郄¶¶ÍÚ¿Í¤ÎÎÏÅê¤â¤¢¤ê¡¢Î¾·³¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤á¤Ì¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·è¾¡¤Î°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î7²ó¡¢µð¿ÍÂÇÀþ¤ÏµÈÀî¾°µ±¤È²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¦»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢Âç¾ëÂî»°¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÂåÂÇ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ºäËÜÍ¦¿Í¤Ï¡¢³°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥È¤Ø±¿¤Ö¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¿ë¤Ë¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£¸å¤ò·Ñ¤¤¤Àµð¿Í¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤âÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¡¢1¡Ý0¤È¶Ïº¹¤Î¥²¡¼¥à¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖºòÆüÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢º£Æü¤Þ¤¿ÂåÂÇ¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼ê¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿ºäËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¡Öº£Æü¡¢Áê¼ê¤ÎÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬º¸¤Î郄¶¶¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ËÂç¾ë¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥É²¬ËÜ¤Ç¡¢ºäËÜ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1ÎÝ3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£ËÍ¤Ï¤Í¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ºäËÜ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤òÆÍ¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¤ªÁ°¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¤Ã¤Æ¡£¤³¤³¤Ç¤â¤¦¤ªÁ°¤ÎÎÏ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡Ù¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡×¤È´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Î¸»¤ò¿äÂ¬¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤«¤é¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1ÎÝ3ÎÝ¤Ç¡¢ºäËÜ¤Î¥Ä¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯ÌÜ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯È´¤«¤ì¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Ï¸å¤í¤ÇÁ°¿Ê¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¢»°¿¶¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¸þ¤³¤¦¤ËÂÇ¤Æ¤ÐÆâÌî¥´¥í¤Ç¤â1ÅÀ¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÆÉ¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò·ÚÂÇ¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÊÕ¤¬¤ä¤Ï¤ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÆÉ¤ß¤Èµ»¡£¤³¤ì¤¬¤³¤Î1ÅÀ¤òÀ¸¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È·Ð¸³¤«¤é¤Î¥±¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤ÎÊ¿¾¾À¯¼¡»á¤Ï¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤Î°ìÂÇ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÀäÂÐ¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÂç¤¤¯¼è¤ë¤È´Ö¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤Í¡£¤³¤ì¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÆâÌî¥´¥í¤òÅ¾¤¬¤¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌ£¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂçÌð»áÆ±ÍÍ¡¢·Ð¸³¤Î¤Ê¤»¤ëµ»¤À¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¡¡¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ºÇÅ¬²ò¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿ºäËÜ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ï°¤Éôµð¿Í¤ÎÂçÀÚ¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡µð¿ÍÀèÈ¯¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Èºå¿ÀÀèÈ¯¤Î郄¶¶ÍÚ¿Í¤ÎÎÏÅê¤â¤¢¤ê¡¢Î¾·³¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤á¤Ì¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·è¾¡¤Î°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î7²ó¡¢µð¿ÍÂÇÀþ¤ÏµÈÀî¾°µ±¤È²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¦»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢Âç¾ëÂî»°¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÂåÂÇ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ºäËÜÍ¦¿Í¤Ï¡¢³°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥È¤Ø±¿¤Ö¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¿ë¤Ë¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£¸å¤ò·Ñ¤¤¤Àµð¿Í¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤âÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¡¢1¡Ý0¤È¶Ïº¹¤Î¥²¡¼¥à¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤«¤é¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1ÎÝ3ÎÝ¤Ç¡¢ºäËÜ¤Î¥Ä¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯ÌÜ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯È´¤«¤ì¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Ï¸å¤í¤ÇÁ°¿Ê¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¢»°¿¶¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¸þ¤³¤¦¤ËÂÇ¤Æ¤ÐÆâÌî¥´¥í¤Ç¤â1ÅÀ¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÆÉ¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò·ÚÂÇ¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÊÕ¤¬¤ä¤Ï¤ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÆÉ¤ß¤Èµ»¡£¤³¤ì¤¬¤³¤Î1ÅÀ¤òÀ¸¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È·Ð¸³¤«¤é¤Î¥±¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤ÎÊ¿¾¾À¯¼¡»á¤Ï¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤Î°ìÂÇ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÀäÂÐ¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÂç¤¤¯¼è¤ë¤È´Ö¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤Í¡£¤³¤ì¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÆâÌî¥´¥í¤òÅ¾¤¬¤¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌ£¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂçÌð»áÆ±ÍÍ¡¢·Ð¸³¤Î¤Ê¤»¤ëµ»¤À¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¡¡¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ºÇÅ¬²ò¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿ºäËÜ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ï°¤Éôµð¿Í¤ÎÂçÀÚ¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù