ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ¦¹ï²È¡¦¾®À¶¿åÁ²¤ÎºîÉÊ¤ò°ìÆ²¤Ë¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶À¤òÉ½¸½¡×¡¡ÊõÄÍ»ÔÎ©Ê¸²½·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼
¡¡ÊõÄÍ»Ôºß½»¤ÎÄ¦¹ï²È¡¦¾®À¶¿åÁ²¤ÎÈ¾À¤µª°Ê¾å¤ËÅÏ¤ëÁÏºî³èÆ°¤ò¡¢ÂåÉ½Åª¤ÊºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²èÅ¸¡Ö¾®À¶¿åÁ²¤ÎÄ¦¹ï 1969¡Á2024¡¦±À¤Î¤Ò¤Þ¤Î½®¡×¤¬¡¢ÊõÄÍ»ÔÎ©Ê¸²½·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯10·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÊõÄÍ»ÔÎ©Ê¸²½·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÊõÄÍ»Ô¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖMade in Takarazuka¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬5²óÌÜ¡¦ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë¡£¾®À¶¿åÁ²¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÆüËÜÈþ½Ñ»Ë¤Î½ÅÍ×¤Ê·Ý½ÑÆ°¸þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤â¤ÎÇÉ¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈþ½Ñ²È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÄ¦¹ï²È¡£½é´ü¤ÎºîÉÊ¤«¤éºÇ¿·ºî¤Þ¤Ç¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤ËÅÏ¤ëÁÏºî³èÆ°¤ÎÃæ¤«¤éÂåÉ½Åª¤ÊºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Å·°æ¤«¤é¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¤Ó¤¿¿âÄ¾Àþ¤ÎÀè¤ËÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿±ß¿í·Á¤ÎÊ¬Æ¼¤¬¡¢¾²¤Î°ìÅÀ¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¡Ø¿âÀþ¡Ù¡£1968Ç¯¤Ë¿À¸Í¡¦¿ÜËáÎ¥µÜ¸ø±à¤ÇÀèÇÚ¤Î´Øº¬¿É×¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ø°ÌÁê¡½ÂçÃÏ¡Ù¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¾®À¶¿å¤¬¡¢¿¨È¯¤µ¤ì¡¢Íâ1969Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢½ÅÎÏ¤Îµ¯ÅÀ¡Ê¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¸þ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¿î±ô¤ò¿â¤é¤·¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿¿¤Î¿âÄ¾Àþ¤ò´ãÁ°¤ËÉ½¤¹¤³¤È¤Ç½ÅÎÏ¤ò»ë³Ð²½¤·¤¿¡£¾®À¶¿å¤¬¼«¤é¤ÎÀ©ºî¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë½ÅÍ×¤ÊºîÉÊ¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢Ê£¿ô¤ÎÆ±·Á¤ÎÌÚºà¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë°Û¤Ê¤ë´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤òÇÛ¤·¤¿¡ØÉ½ÌÌ¤«¤éÉ½ÌÌ¤Ø¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥Î¥³¥®¥ê¤Çºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¡ÖÌÚ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¤ËºîÉÊ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ìÉô¤ÏÌÚ¤Î¹á¤ê¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÂçÌîÍµ»Ò¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ëÂæ¤â¤½¤ÎºîÉÊ¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Øºî¶ÈÂæ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡Öºî¶ÈÂæ¡×¡á¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡×¤Î»ý¤ÄÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Øºî¶ÈÂæ¡½¿··î¤Î¥¢¥ë¥Æ¡¼¥ß¥¹¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼íÎÄ¤Î½÷¿À¡¦¥¢¥ë¥Æ¡¼¥ß¥¹¤¬»ý¤ÄµÝÌð¤ò½®¤È¥ª¡¼¥ë¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÚÄ¦¤Î¥ì¥ê¡¼¥ÕºîÉÊ¤â¡£¤«¤Ä¤Æ¾®À¶¿å¤Ï¡Ö³¨²è¤Ç¤âÎ©ÂÎÄ¦¹ï¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ì¥ê¡¼¥Õ¤È¤¤¤¦¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ì¥ê¡¼¥Õ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÅ·ÈÄ¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºï¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÇºà¤Î°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤òËä¤á¹þ¤ó¤À¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤Ê»î¤ß¤¬ºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀþ¤¬±Æ¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿µÕ¤Ë¿Ë¶â¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Àþ¤Î±Æ¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡´ë²èÅ¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö±À¤Î¤Ò¤Þ¤Î½®¡×¤Î¡¢¡Ö¤Ò¤Þ¡×¤Ï·ä´Ö¤ò»Ø¤¹¡£½ÕÀè¤ËÀã²ò¤±¤¬¿Ê¤ó¤Ç½ê¡¹¤ÇÃÏÈ©¤¬¸½¤ì¤¿·ä´Ö¤òÉ½¤¹ÇÐ¶ç¤Îµ¨¸ì¡ÖÀã¤Î¤Ò¤Þ¡×¤«¤é¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡Ö½®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®À¶¿å»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï±§ÏÂÅç¡Ê°¦É²¸©¡Ë¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é³¤¤È½®¤Ï¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£½®¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤½ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½®¤Î·Á¤Ë¤Ï¿Í¤ÎÌ´¤ò¤Î¤»¤Æ¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡²°¾åÄí±à¤Ç¤ÏºÇ¿·ºî¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÉð¸Ë¤Î¿å¡¡¶õ¤Ø¡Ù¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¬¥é¥¹¶Ì¤Ë¤Ï¿å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤ä¶¯¼å¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÉ½¾ð¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£Å´À½¤Î¡Ö½®¡×¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¿Í1¿Í¤¬¾è¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Î¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®À¶¿å¤Ï¡¢¡ÖºîÉÊ¤òÃ¯¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¡¢»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¤Ë¤ÏÆÃÄê¤ÎÃ¯¤«¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÇùÁ³¤È¤½¤ÎÃ¯¤«¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤ª¤«¤·¤¤¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¿Í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤â¹¶·âÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½À¤é¤«¤¤É½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÆüËÜÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶À¤òÁÇÄ¾¤Ë³°¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¼«Ê¬¤Î´¶À¤È¶Á¤¤¢¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È´ò¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¾®À¶¿å¤Ï¤³¤Î´ë²èÅ¸¤Î¸å¤Ë»±¼÷¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ï¡ÖÈÂ½Ðºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º¢¤«¤Ê¡©¡×¡£
¢£Made in Takarazuka vol.5
¡Ö¾®À¶¿åÁ²¤ÎÄ¦¹ï 1969¡Á2024¡¦±À¤Î¤Ò¤Þ¤Î½®¡×
²ñ´ü¡¡2024Ç¯9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á10·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡¡ÊõÄÍ»ÔÎ©Ê¸²½·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡2³¬¥á¥¤¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¦²°¾åÄí±à
¡ÊÊõÄÍ»ÔÉð¸ËÀîÄ®7-64¡Ë
µÙ´ÛÆü¡¡¿åÍËÆü
³«´Û»þ´Ö
¡¡¥á¥¤¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¡10:00¡Á18:00¡ÊÆþ´Û¤Ï17:30¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡²°¾åÄí±à¡¡10:00¡Á18:00¡ÊÄí±à¥¨¥ê¥¢¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡Ë