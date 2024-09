「サカイ(sacai)」が、「ニューエラ(New Era®)」とのコラボレーションアイテムを、9月25日にサカイ公式オンラインストア限定で発売する。

今回のコラボレーションは、ニューエラのカーブドバイザーキャップ「9FORTY」と、アウトドア系ハット「Bucket-01 Sailor Brim」の2つのモデルがベースとなっている。それぞれにあしらわれている刺繍ワッペンの「sacaigonz」のコラボレーションロゴや、コレクションで掲げられたメッセージである 「United as One / One Love」を示すハンドサインは、アーティストでありモダン・ストリート・スケートのパイオニアであるマーク・ゴンザレス(Mark Gonzales)が描き下ろした。価格は1万9800〜2万2000円。

