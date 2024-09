「ストレスが多い人」は「感染症」にかかりやすかった！最新研究が示す「ストレスと腸内細菌」の驚くべき関係

「お腹の調子が悪くて気分が落ち込む」という経験がある人は多いのではないだろうか。これは「脳腸相関」と呼ばれるメカニズムによるものだ。腸と脳は情報のやりとりをしてお互いの機能を調整するしくみがあり、いま世界中の研究者が注目する研究対象となっている。

腸内環境が乱れると不眠、うつ、発達障害、認知症、糖尿病、肥満、高血圧、免疫疾患や感染症の重症化……と、全身のあらゆる不調に関わることがわかってきているという。いったいなぜか? 脳腸相関の最新研究を解説した『「腸と脳」の科学』から、その一部を紹介していこう。

ストレスの多い環境で感染症が起こりやすいわけ

食生活だけでなく、ストレスによって腸内マイクロバイオータの組成が変化することも明らかになっています。

1970年代、アメリカ航空宇宙局(NASA)が宇宙ステーション(スカイラブ計画)を打ち上げましたが、それを運用するにあたり、宇宙飛行士に対して行われた研究があります。極めて狭い宇宙ステーションや宇宙船内に長時間閉じ込められるという、精神的にも肉体的にもストレスの高い状態で体にどのような変化が起こるのか、さまざまな角度から検討されたのです。

その中の一つに、宇宙飛行士の飛行訓練前後の糞便中の腸内マイクロバイオータを解析したものがあります。解析の結果、飛行訓練後にバクテロイデス門の細菌が増加する一方で、ファーミキューテス門の細菌が減少していました(※参考文献2-16)。

一方、ソ連(当時)においても宇宙飛行中の飛行士の腸内マイクロバイオータが解析されています。その結果、飛行訓練前から腸内マイクロバイオータの組成が変化していて、宇宙飛行中には、乳酸菌やビフィズス菌といった細菌が減少し、その代わりに大腸菌群が増加していたことが明らかになりました(※参考文献2-17)。

日本では、阪神・淡路大震災後の心理的にも身体的にもストレスの高い状態において、糞便中の腸内マイクロバイオータにカンジダ菌が増えることが報告されています(※参考文献2-18)。

カンジダ菌は、免疫機能が低下している人に生じる、日和見感染の原因となる菌として知られています。つまり、ストレスによって腸内マイクロバイオータの組成が変化し、健康な状態では感染しないような弱い病原性の微生物による感染症が起こりやすくなるのです。

このように、何らかのきっかけによって腸内細菌の総菌数が著しく減少したり、腸内マイクロバイオータの組成が変化したり、あるいは通常は見られない菌種が異常に増殖することがあるのです。これらをディスバイオシスと呼びます。

母親のストレスが次世代にまで影響を及ぼす

出産前後の期間(周産期)の母体に対するストレスが腸内マイクロバイオータにどのような変化を引き起こすのかについても解析が行われています。

アカゲザルの赤ちゃんを母親から離すと、分離3日後から赤ちゃんの腸内マイクロバイオータの組成や菌数に変化が見られ、とくに乳酸菌が減少することがわかりました。この乳酸菌の減少と相関して、アカゲザルの赤ちゃんは奇声を頻繁にあげるようになり、その後は活動性が低下し、意欲が低下するといったストレス行動を示すようになったのです(※参考文献2-19)。

また、妊娠したアカゲザルに6週間にわたり毎日10分間、大都市の騒音と同じような大音量の警報音を断続的に聞かせるというストレスを与えたところ、驚くべき結果が得られました。

生まれた赤ちゃんアカゲザルの糞便中の腸内マイクロバイオータを調べると、乳酸菌やビフィズス菌の細菌が有意に減少していたのです。

これらのことから、母体が受けたストレスは、次の世代の赤ちゃんの腸内マイクロバイオータにまで影響を及ぼすことがわかりました(※参考文献2-20)。

ラットに対しても同様な実験が行われ、妊娠中期から後期のラットに狭い場所に一定時間閉じ込めるストレスを与えると、生まれてきた赤ちゃんラットの腸内マイクロバイオータに占める乳酸菌の割合が減少することが報告されています(※参考文献2-21)。

このように、周産期のストレスは、母体だけでなく生まれてきた赤ちゃんの腸内マイクロバイオータにディスバイオシスを引き起こすことで、ストレスを次の世代に伝える可能性があるのです。

ストレスと腸内マイクロバイオータ

小腸には、病原性の細菌に素早く応答して、その細菌を殺菌するためのαディフェンシンという物質を分泌する細胞(パネート細胞という)があります。

一方でこのαディフェンシンは、腸内マイクロバイオータにはほとんど殺菌効果を示しません。そのため、αディフェンシンがパネート細胞から正しく分泌されないと、腸内マイクロバイオータのバランスが乱れ、炎症性腸疾患などの発症を引き起こすと考えられていました。

その後、このαディフェンシンは、別の疾患にも関与する可能性が報告されました。具体的には、うつ病モデルマウスにストレスを与えると、パネート細胞から分泌されるαディフェンシンの量が低下したのです。その結果、腸内で病原性の細菌が増え、腸内マイクロバイオータの組成が変化することがわかりました(※参考文献2-22)。

ストレスの情報を処理するのは脳であるため、こうしたストレスに関する研究成果から、脳腸相関に腸内マイクロバイオータが関与しているのではないかと考えられるようになってきたのです。

