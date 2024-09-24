³Ø¹»°å¡¦¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÈSOS¡É¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡¡µïÌ²¤ê¤·¤¬¤Á¤Ê»ùÆ¸Ìò¤Ë¡È¥¢¡¼¥Ë¥ã¡ÉÁýÅÄÍüº»
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢10·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÏÃ¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë»ùÆ¸¤È¼ç¿Í¸ø¡¦ËÒÌî¡Ê¾¾²¼¡Ë¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬24Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÇò°á¡ß´ã¶À¤Ç¡Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¾¾²¼Þ«Ê¿
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢ÆüÀ¸¥Þ¥æ»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ØBE¡¦LOVE¡Ù½êºÜ¡Ë¡£ÅìÂ¿ËàÂèÈ¬¾®³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê¸¶ç¤Ð¤«¤ê¤Ç¸ý¤âÂÖÅÙ¤âÂç¤¤¤¾®»ù²Ê°å¡¦ËÒÌî¤¬¡¢¤½¤Î´Ñ»¡´ã¤Ç¡È¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤SOS¡É¤ò¸«È´¤¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹ÊÝ·ò¼¼¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè£±ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢µïÌ²¤ê¤·¤¬¤Á¤Ê»ùÆ¸¡¦¤æ¤¡ÊÁýÅÄÍüº»¡Ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÊÝ·ò¼¼¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¤æ¤¤Ï¡¢ÊÝ·ò¼¼¤Ç¿²¤ë»þ´Ö¤¬¿´¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¾¡¼ê¤Ë¿²¤ë¤Ê¡×¤ÈËÒÌî¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÊ¿²º¤¬ÇË¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê»ùÆ¸¡¦Âó¿¿¡ÊÉ¢¸ã¡Ë¤Ï¡¢Î¢»³¤ÎÎ©Æþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÈëÌ©´ðÃÏ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÂç¶½Ê³¡£¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¹¨ºÈ¤ÈÂçÏÂ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡¢Î¢»³¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿Âó¿¿¤Ï¡¢é®¤ÎÃæ¤ÇÆÍÁ³ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤æ¤¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¥¢¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤ä¡¢NHK E¥Æ¥ì¶µ°éÈÖÁÈ¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÁýÅÄ¡£Âó¿¿¤ò±é¤¸¤ëÉ¢¸ã¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÇò°á¡ß´ã¶À¤Ç¡Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¾¾²¼Þ«Ê¿
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢ÆüÀ¸¥Þ¥æ»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ØBE¡¦LOVE¡Ù½êºÜ¡Ë¡£ÅìÂ¿ËàÂèÈ¬¾®³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê¸¶ç¤Ð¤«¤ê¤Ç¸ý¤âÂÖÅÙ¤âÂç¤¤¤¾®»ù²Ê°å¡¦ËÒÌî¤¬¡¢¤½¤Î´Ñ»¡´ã¤Ç¡È¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤SOS¡É¤ò¸«È´¤¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹ÊÝ·ò¼¼¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê»ùÆ¸¡¦Âó¿¿¡ÊÉ¢¸ã¡Ë¤Ï¡¢Î¢»³¤ÎÎ©Æþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÈëÌ©´ðÃÏ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÂç¶½Ê³¡£¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¹¨ºÈ¤ÈÂçÏÂ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡¢Î¢»³¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿Âó¿¿¤Ï¡¢é®¤ÎÃæ¤ÇÆÍÁ³ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤æ¤¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¥¢¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤ä¡¢NHK E¥Æ¥ì¶µ°éÈÖÁÈ¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÁýÅÄ¡£Âó¿¿¤ò±é¤¸¤ëÉ¢¸ã¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£