¥´¥¸¥é¡¢ÅìµþDÃÆ¡¡¥¤¥Á¤È50ºÐÌ´¤Î¶¥±é¡¢ÆùÎ¥¤ì¤·¤Ê¤¬¤é20Ç¯¤Ö¤ê¡ÈËÜµò¡É¤Ç°ìÈ¯¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¡×
¡¡¡þ¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡¡KOBE CHIBEN17¡½3¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¡Ê2024Ç¯9·î23Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê50¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ëÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¡ÖKOBE¡¡CHIBEN¡×¤È¡Ö¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¡×¤Î»î¹ç¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£4Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ºÅ¤Ç¸µµð¿Í¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê50¡Ë¤¬¡Ö4ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½é½Ð¾ì¤·¡¢8²ó¤Ë±¦Íã¤Ø¹ë²÷¤Ê3¥é¥ó¡£20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç2°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ4»Íµå¤ÈÀéÎ¾Ìò¼Ô¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ55¤È51¡£Æ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¾¾°æ»á¤È¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬¡¢°ìÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÇÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤³¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¾¾°æ»á¡£µå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É2¿Í¤Ë¤è¤ëÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢2Ëü8483¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬Ê¨¤ÊÖ¤ë¡£8²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎºÇ½ªÂÇÀÊ¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¡Öµ¢´Ô¡×¤·¤¿¥´¥¸¥é¤¬¡¢±¦ÍãÀÊ¤Ø3¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö»×¤¤½Ð¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÂç¹¥¤¤Êµå¾ì¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤Î04Ç¯3·î31Æü°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë7481Æü¤Ö¤ê¤À¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç½é»²²Ã¡£2¿Í¤¬²ñ¤¦¤Î¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÇú¾Ð¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ÎÏ¢È¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¤¢¥Ò¥Ç¥¡¦¥Þ¥Ä¥¤¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¥¤¥Á¥í¡¼»á¡£Áá¤¯¤âÍèÇ¯¤Î½Ð¾ì¤òË¾¤ó¤À¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î½ª¤ï¤êÊý¤Ï¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¾¾°æ»á¤Ï¡Ö°úÂà¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¡×¤È¤â¹ðÇò¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤ÏÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÂç´¶·ã¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¾¾°æ»á¤Ï½é²ó¤ÎÃæ·ø¼éÈ÷¤Ç±¦ÂçÂÜÎ¢¤òÆùÎ¥¤ì¡£¡Ö¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ç¤°¤ë¤°¤ë¡£¤Ç¤â¡ÊÅÓÃæ¤Ç¡ËÂå¤ï¤ëÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Î×»þÂåÁö¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£8²ó¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÎºÝ¤âÂåÁö¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤«¤é¡ÖÊâ¤¤¤¿¤Ã¤Æ²ó¤é¤Ê¤¤¤È¡£¸«¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ØÎá¤¬Èô¤ó¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤ÏÁ°Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¾¾°æ»á¤â¡Ö¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Íè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¡£ÍèÇ¯¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤Ì´¤Î¶¦±é¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¾¡Ì¦¡Ë