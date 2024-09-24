°ËÆ£·òÂÀÏº¡¢ËÜµÜÂÙÉ÷¤¬±Ç²è¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó£²¡×°ËÆ£¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¹¤¬¤Ã¤¿¡×¡¿Ï¢ºÜ ¡ã£±¡ä
¡ã°ËÆ£·òÂÀÏº¡ßËÜµÜÂÙÉ÷¡¡ÂÐÃÌÏ¢ºÜ1¡ä
ÇÐÍ¥°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ê27¡Ë¤¬¡¢¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó2¡¡Á°ÊÔ¡×¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£27Æü¤Ë¤Ï¡Ö¡Ý¡Ý¸åÊÔ¡×¤â¸ø³«¡£°ËÆ£¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÃë´Ö¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¡¢Ìë¤Ï3ÂåÌÜ¿·Á¯ÁÈÁíÄ¹¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¶áÆ£ÀÅÌé¡£¿·Á¯ÁÈºÇ¸Å»²¤ÇÀÅÌé¤Î¶µ°é·¸¤òÌ³¤á¤ëÆÍ·âÂâÄ¹¡¦Ãö¼ó¹Å»ÍÏº¤ò±é¤¸¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÌ³¤á¤ë¤Î¤¬ËÜµÜÂÙÉ÷¡Ê52¡Ë¤À¡£°ËÆ£¤ÈËÜµÜ¤ÎÂÐÃÌ¤ò¡¢Á´6²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤¹¤ë¡£¡ÚÊ¹¤¼ê¡á¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¸¶ºî¤Ï¿·ÅÄ¤¿¤Ä¤ª»á¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤Ï¹áÀî¾ÈÇ·¤äÃæ»³½¨À¬¤¬¼ç±é¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤äÏ¢¥É¥é²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£¤ÏºòÇ¯¤Î±Ç²è¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¼ç±é¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
°ËÆ£¡¡¤â¤Á¤í¤óºîÉÊ¼«ÂÎ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢ËÍ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÍÌ¾¤ÊºîÉÊ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¼«Ê¬¤ò¡¢¤·¤«¤âÀÅÌé¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤·¤¿¤·¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÜµÜ¡¡ËÍ¤ÏÇ¤¶¢¡Ê¤Ë¤ó¤¤ç¤¦¡ËºîÉÊ¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Æ¡¢¤³¤ì¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¿§¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢ËÍ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢ÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ºîÉÊ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼çÌò¤¬°ËÆ£·òÂÀÏº¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¤Êº£¤É¤¤Î¼ã¼Ô¡£ÀÅÌé¤Ï¥½¥Õ¥È¡õÇ¤¶¢¡£
ËÜµÜ¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥³¥¢¤Ê¤â¤Î¤¬ÀìÌç¤Ë¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÆóËçÌÜ¤Î´¶¤¸¤¬Â¿¤¤¡£2¡¦5¼¡¸µ½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¤ß¤ó¤ÊÇ¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤¬Íè¤ë¡£·òÂÀÏº¤â¡¢¤â¤¦30ºÐÌÜÁ°¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÈà¤Î²ÄÇ½À¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ç¤¶¢ºîÉÊ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡ÈÌò¼Ô°ËÆ£·òÂÀÏº¡É¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÈà¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó¡×¤Ç½é¤á¤Æ¥ä¥¯¥¶Ìò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Ç¤¶¢ºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èà¤ß¤¿¤¤¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
ËÜµÜ¤Ï¡ÖÆüËÜÅý°ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤ÎÇ¤¶¢ºîÉÊ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤À¡£
ËÜµÜ¡¡ËÍ¤Ï¼ã¤¤»þ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê»Å»ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·òÂÀÏº¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢30ºÐÁ°¸å¤È¤¤¤¦Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¬¼ã¤¤º¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¤â¤Ã¤È°ÕÌ£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤Ï¤¹¤ë¡£
°ËÆ£¤¬±é¤¸¤ë¶áÆ£ÀÅÌé¤Ï¡¢Ç¤¶¢¤ÈÉáÃÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î»þ¤È2¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¡£
°ËÆ£¡¡¤³¤¦¤¤¤¦Ç¤¶¢¤â¤Î¤ÎºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌòÊÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¤¯¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºîÉÊ¡¢¤½¤·¤ÆËÜµÜ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤ä¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¼«Ê¬¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂ³¤¯¡Ë
¢¡°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë1997Ç¯¡ÊÊ¿9¡Ë6·î30Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¡Ökentaro¡×Ì¾µÁ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢14Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÃë´é¡ÁÊ¿Æü¸á¸å3»þ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17Ç¯¡Ö¥Ç¥á¥¥ó¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£18Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öº£Æü¤«¤é²¶¤Ï¡ª¡ª¡×¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢ÌòÌ¾¡Ö°ËÆ£¡×¤«¤éËÜÌ¾¤Î¡Ö°ËÆ£·òÂÀÏº¡×¤È²þÌ¾¡£19Ç¯¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¡£20Ç¯¡¢FOD¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡¢±Ç²è¡Ö½½ÆóÃ±°á¤òÃå¤¿°Ëâ¡×¡£23Ç¯¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó¡×¼ç±é¡£24Ç¯NHKÂç²Ï¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡£179¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿A¡£
¢¡ËÜµÜÂÙÉ÷¡Ê¤â¤È¤ß¤ä¡¦¤ä¤¹¤«¤¼¡Ë1972Ç¯¡Ê¾¼47¡Ë2·î7Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ºÊ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¾¾ËÜÌÀ»Ò¡£·»¤ÏÇÐÍ¥¸¶ÅÄÎ¶Æó¡£94Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥å¥×¡¼¥ë¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï14Ç¯TBS·Ï¡ÖS¡ÝºÇ¸å¤Î·Ù´±¡Ý¡×¡¢18Ç¯¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÃóºß·º»ö¡×¡¢20Ç¯¤ËNHKÂç²Ï¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¡£±Ç²è¤Ï15Ç¯¡ÖÎ¶»°¤È7¿Í¤Î»ÒÊ¬¤¿¤Á¡×¡¢22Ç¯¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡»³ºê°ìÌç¡ÁÆüËÜÅý°ì¡Á¡×¼ç±é¤Ê¤É¡£¥Ó¥Ç¥ª±Ç²è¤Ï98Ç¯¡Ö¥ï¥ë³°ÅÁ¡×¡¢99¡Á00Ç¯¡ÖÆüËÜ¶ËÆ»»Ë¡¡¿ÎµÁÀä¶«¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢13Ç¯¤«¤é¡ÖÆüËÜÅý°ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ë¼ç±é¡£¼ñÌ£¤Ï³ÊÆ®µ»¡¢Ìîµå¡£185¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£